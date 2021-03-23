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Власти Турции обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, где на днях во время обстрела погибли пять мирных жителей. Об этом послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову сообщили в турецком МИД.
По данным издания Hurriyet, российского дипломата вызвали в МИД республики, чтобы указать на угрозу жизни и безопасности, которой подвергается население неподконтрольной Дамаску территории провинции Идлиб.
В частности, во время обстрела больницы 21 марта там погибли пять человек, а при атаке по жилым кварталам семеро получили ранения. Ответственность за это Анкара возлагает на Дамаск, передает турецкое издание.
Согласно договоренностям президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана от марта 2020 г., в сирийской провинции Идлиб выделена зона деэскалации. Однако сирийская и турецкая стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия, при этом Анкара заявляет, что Москва покрывает Дамаск.
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