Экс-помощница Байдена сравнила Путина с царем зверей

Экс-помощница Байдена сравнила Путина с царем зверей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американку порадовал ответ нашего президента главе Белого дома

Экс-сенатор Тара Рид, бывшая в свое время помощницей ныне американского лидера Джо Байдена, высказалась по поводу ситуации вокруг громкого скандала, который разгорелся после того, как Байден позволил себе хамское высказывание в адрес нашего президента.

Некогда высокопоставленная американка отметила, что многие жители США положительно оценили слова российского лидера Владимира Путина. Тот не стал опускаться до уровня американского коллеги, позволившего себе громкие и весьма нелестные оценки в отношении главы государства. По мнению Рид, реакция Путина была "спокойной и взвешенной".

В ходе общения с журналистами телеканала RT американка сравнила нашего президента со львом и подчеркнула, что царю зверей необязательно на каждому углу доказывать, что он является таковым.

"Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно", – заметила она.

Тара также добавила, что сдержанная и достойная реакция Владимира Путина обрадовала простых жителей США. Американцы вовсе не хотят начинать войну с Россией и негативно оценивают нарастание конфронтации между двумя державами. Отрывок из интервью Рид опубликовал телеграм-канал RT.

К слову, недавно жители Британии поделились своим мнением по поводу нашего президента. Пользователи интернета сравнили физическое состояние лидеров России и США.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гостьххххх
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Гость179990
путин царь шакалов.
Да знаем мы, что для шакалов (хохлопитеков) Путин и царь и бог
Гость179990
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путин царь шакалов.
Александр Кото
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Путин пожелал здоровья, потому что здоровье ни за какие деньги не купишь, даже если ты президент США! Но, похоже, Путин внёс в это пожелание ещё и другой смысл: с таким здоровьем, когда падаешь, поднимаясь по трапу самолёта,а другого президента называешь "убийцей", лучше не быть президентом страны. Лучше сидеть дома под присмотром лечащих врачей.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А разве Бидон ещё не подох? Ну, придушите его подушкой! За одно и Вальцмана с ЗЕлупой!
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