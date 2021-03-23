Киев объяснил причину укрепления дамбы у Крыма

Киев объяснил причину укрепления дамбы у Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деятели "революции гидности" строят планы, как заморить население полуострова в то время, как в стране погибают реки

Киевский режим пытается укрепить дамбу на Северо-Крымском канале исключительно ради того, чтобы ни капли днепровской воды "несанкционированно" не попало на российский полуостров. Об этом заявил виртуальный представитель президента Украины в мифическом образовании "АРК" Антон Кориневич в интервью ТСН.ua.

По его словам, на 107 км у контрольно-пропускного пункта "Каланчак" возведена "крайняя" дамба, у которой есть "затворы и необходимые механизмы".

"Но, как говорят представители управления канала, ее надо укреплять. Во-первых, для того, чтобы избежать возможности несанкционированного попадания воды", – цитирует "МК" пана Кориневича.

Также он утверждает, что укрепление дамбы поспособствует орошению земель на Херсонщине. 

При этом на сегодня у постмайданных руководителей нет конкретных планов по данному вопросу.

Напомним, в феврале нынешнего года пан Кориневич посетил  Управление заблокированного киевским режимом и мертвого Северо-Крымского канала в городе Таврийск, где общался с начальником предприятия Сергеем Шевченко. Там чиновник и объявил о великих планах Незалежной сделать все, чтобы полностью отсечь крымчан от пресной воды, которая до весны 2014 г. поступала по советской артерии на полуостров.

А накануне стало известно, что через 30 лет Незалежная сама может ощутить дефицит пресной воды из-за тяжелой экологической обстановки на реках соборной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлоебы скоро захлебнуться в своих помоях. В Белоруси, Смоленской и Брянской областях открываются гигантские агропромышленные комплексы. Орошение земли необходимо. Води в реках хватает, но для Днепра вряд-ли.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А накануне стало известно, что через 30 лет Незалежная сама может ощутить дефицит пресной воды из-за тяжелой экологической обстановки на реках соборной. Да за это даже не переживайте - к этому времени вода в Дурке-Руине уже не будет нужна! Всё население этого недоразумения-Урины, укроСТАДО, подохнет от голода и эпидемий!
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