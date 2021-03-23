Брюссель сам не хочет сотрудничать с Москвой и другим не дает

Взаимоотношения между Россией и Евросоюзом фактически сошли на нет. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По мнению опытного немецкого политолога Александра Рара, наш министр абсолютно прав. При это хотя Брюссель сам виноват в развале отношений с Москвой, ЕС продолжает считать себя обиженной стороной.



Как пояснил эксперт, речь идет о ситуациях, когда некоторые страны содружества отклоняются от общей линии и наводят мосты с Россией. Брюссель традиционно обрушивает на наше государство потоки критики и проблематизирует отношения во всех сферах. Если же некоторые страны-участницы союза позволяют себе работать с Россией в одностороннем порядке, это весьма обижает администрацию содружества.

При этом такое сотрудничество зачастую отвечает национальным интересам государства. В беседе с журналистами РИА "Новости" Рар подчеркнул, что многие страны с удовольствием работали бы с Россией на взаимовыгодных условиях. Однако Брюссель всячески старается блокировать такие начинания. А все потому, что некоторые недружественные государства пытаются вытолкнуть нас из Европы в Азию. Речь, в первую очередь, идет о Польше и прибалтийских странах, которые курируются из Америки, пояснил политолог.

При этом выгоду от обрыва связей между Европой и Россией получает только Америка. Поэтому европейский бизнес всеми силами и несмотря ни на что старается сохранить отношения с нашей страной.