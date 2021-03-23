Британское издание "потеряло" Украину на карте Европы

Британское издание "потеряло" Украину на карте Европы
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вся территория Незалежной досталась Белоруссии

Украина исчезла с карты Европы в публикации британской The Times. Издание "присоединило" украинские земли к Белоруссии. На данный казус обратил внимание политолог Владимир Корнилов в своем "Твиттер".

"Боже, какая же зрада (предательство – ред.) зрадная!!! Сегодня The Times поместило карту, на которой "потеряло" Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями", – написал эксперт.

Корнилов интересуется, вызвал ли украинский МИД посла Соединенного Королевства на "ковер".

Судя по всему, британское издание ошибочно назвало Украину Белоруссией в свежей инфографике о распространении коронавируса в Старом свете. Согласно данным авторов публикации The Times, среднее количество случаев заражения COVID-19 у граждан Незалежной возросло на 43,8% в период с 14 по 21 марта.


Пользователи с сарказмом оценили картографический фортель британских новых друзей вождей "революции гидности", посчитав, что на Западе уже смирились с "фактом" возможного поглощения соборной разными мировыми игроками. В комментариях пунктуация и орфография сохранены оригиналов:

"Ошибка в том что обидели Турцию... Эти территории Турецкие и турки надеются возвращать", "Наверное, в издании уже смирились, что Украина будет отдана. Не нам лично", "Однако..... Батька, наверное, в восторге от этой карты)))))", "От такого геморроя никто в восторге не буде! Свят, свят!", "Может быть, они что-то знают, чего мы не знаем?".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
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167590 выпустив тебе кишки бандер и задушив ими тебя я буду плакать от радости и счастья! Жди тварь :-)
Гость167590
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Ой яка радисть.
Москали таки довольни.
гость
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168900 ты не мог в то время учиться, тогда не было пассивных гомосеков, <цензура> и дерьмоедов. Ти врешь, ти врешь!
Гость168900
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Помню когда я учился в школе, ещё в советские времена, у нас ходило такое выражение: На Китайско-Украинской границе - все спокойно. Вопрос. А где же тут Россия ?
Гость180026
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Это случайно из будущего карта попала. Но так всё верно, после 2026 года 404 не станет, часть территории действительно отойдет к Беларуси.
гость
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Класс! Открыл пивас, достал креведге. Лукашу поздравления! Аффтар жжот! Бандеры вы в *опе.
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