Вся территория Незалежной досталась Белоруссии

Украина исчезла с карты Европы в публикации британской The Times. Издание "присоединило" украинские земли к Белоруссии. На данный казус обратил внимание политолог Владимир Корнилов в своем "Твиттер".

"Боже, какая же зрада (предательство – ред.) зрадная!!! Сегодня The Times поместило карту, на которой "потеряло" Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями", – написал эксперт.

Корнилов интересуется, вызвал ли украинский МИД посла Соединенного Королевства на "ковер".

Судя по всему, британское издание ошибочно назвало Украину Белоруссией в свежей инфографике о распространении коронавируса в Старом свете. Согласно данным авторов публикации The Times, среднее количество случаев заражения COVID-19 у граждан Незалежной возросло на 43,8% в период с 14 по 21 марта.

Боже, какая же зрада зрадная!!! Сегодняшняя The Times поместила карту, на которой «потеряли» Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями 😂

МИД Украины уже вызвал посла Британии? pic.twitter.com/1riDqYYgIB — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) March 23, 2021

Пользователи с сарказмом оценили картографический фортель британских новых друзей вождей "революции гидности", посчитав, что на Западе уже смирились с "фактом" возможного поглощения соборной разными мировыми игроками. В комментариях пунктуация и орфография сохранены оригиналов:

"Ошибка в том что обидели Турцию... Эти территории Турецкие и турки надеются возвращать", "Наверное, в издании уже смирились, что Украина будет отдана. Не нам лично", "Однако..... Батька, наверное, в восторге от этой карты)))))", "От такого геморроя никто в восторге не буде! Свят, свят!", "Может быть, они что-то знают, чего мы не знаем?".

