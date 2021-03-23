Брюссель подготовил для турецкого лидера "кнут и пряник" на выбор

Евросоюз намерен "усмирить" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поставив Анкару перед выбором – или прислушаться к критике Брюсселя и получить экономические выгоды, или попасть под новые санкции. Об этом пишет РИА "ФАН" со ссылкой на отчет главы евродипломатии Жозепа Борреля, представленный на вчерашнем заседания министров иностранных дел стран ЕС.



В документе отмечается, что политика Эрдогана в последнее время скорее удовлетворяла руководство сообщества, чем нет. Однако Боррель считает, что путь деэскалации напряженности между Брюсселем и Анкарой пребывает в слишком хрупком состоянии. Для исправления такого положения Европе нужно принять более жесткие меры.

Главным образом тревогу у Брюсселя вызывает выход Анкары из Стамбульской конвенции, которая способствовала борьбе с неравенством и насилием в семье. Также ЕС возмущается по поводу призывов официальных лиц Турции лишить прокурдскую политическую партии мест в парламенте и запретить ее на территории страны, отсутствием компромисса между Афинами и Анкарой по вопросу демаркационных зон в Восточном Средиземноморье.

Боррель в отчете предложил европейцам "усмирить" Турцию с помощью "кнута и пряника". В случае, если Анкара пойдет навстречу Брюсселю по ключевым вопросам, к ней будут применены программы по либерализации визового режима.

Помимо этого туркам предоставят доступ к новейшим европейским экономическим проектам Erasmus+ и Horizon Europe. ЕС поможет приблизиться Республике к долгожданному членству в союзе.

Если же Эрдоган продолжит свою политику, Брюссель воспользуется гибким инструментом – применит санкции, которые затронут наиболее важные секторы турецкой экономики, например, туризм. Дополнительным рычагом давления станет лишение Анкары рекомендаций от государств-членов ЕС, необходимых для вступления в Евросоюз.

Накануне Пекин ввел молниеносные ограничительные меры в адрес индивидуальных лиц и организаций из европейского сообщества в ответ санкциям Брюсселя за якобы нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. До этого главы МИД ЕС внесли в черные списки четырех граждан Китая и одну организацию в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне", передает РИА "Новости".

В ответ Пекин т ут же наложил рестрикции в отношении сразу десяти граждан Евросоюза и четырех организаций "за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию".

