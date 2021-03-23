США призвали вступить в союз с Россией против Китая

США призвали вступить в союз с Россией против Китая
Фото: Peng Ziyang/Xinhua/ www.globallookpress.com
Вашингтону указали на ошибки Запада в противостоянии с Москвой, вспомнив походы Наполеона и Гитлера

США следует не ввязываться в конфликты с Россией, а лучше вовлечь ее в союз против Китая. Штатам нужно прекратить обманывать себя тем, что РФ становится слабеющим государством, и что с Москвой необязательно договариваться так, как это сделал Берлин. Об этом говорится в статье руководителя кафедры геополитики имени Роберта Штрауса-Хюпе Роберта Каплана для журнала National Interest.

Американец отметил, что Россия всегда была и остается непосильным "испытанием" для западной цивилизации, а значит с этим следует смириться.

По его мнению, вероятность того, что в РФ утвердится режим, навязанный извне, также мала, как и возможность в свое время подчинения Москвы власти Наполеону и Гитлеру. В США обманываются, убеждая себя, что РФ ослабла после противостояния СССР в холодной войне и распада Советского Союза.

"Неспособность Запада в 1990-х годах агрессивно переделать побежденную Россию в ее собственном политическом и экономическом образе – неудача, которая по масштабам сравнялась с неудачей Наполеона", – считает американский эксперт.

Он подчеркнул, что Москва взаимодействует со всеми ведущими мировыми геополитическими игроками и имеет решающее значение для Германии, самого "могущественного государства" в Евросоюзе.

Поведение Берлина отражает фундаментальную трагическую реальность мира: публичное признание прав человека, подкрепленное невысказанной и безжалостной реальной политикой. Американцы, защищенные океанами, в отличие от немцев, еще не осознали столь суровую правду, поясняет автор материала.

Помимо таких известных богатств, как нефть и газ, Россия является одним из крупнейших поставщиков зерна, строителем АЭС, добытчиком никеля, алмазов, современного горнодобывающего оборудования и высокотехнологичного оружия. Российская Федерация сильна и намерена восстановить влияние в пределах границ СССР. Вступление РФ на Ближний Восток – это рост великой державы, а не ее упадок, предупреждает американец.

По его словам, Москва не собирается падать или даже драматически подчиняться. С точки зрения политолога из Штатов, никакой смены власти путем поддержки российских оппозиционеров, слабых и расколотых между собой, нельзя проводить, даже если они все против президента Владимира Путина.

"Даже если в России появится более либеральный режим, Москва все равно будет заинтересована в том, чтобы расширять свое влияние за пределами своих границ", – полагает Каплан.

Вашингтон не может одновременно противостоять Москве и Пекину, а направленные против КНР и РФ действия лишь усиливают российско-китайский альянс. Поэтому подход к нашей стране необходимо изменить, советует эксперт.

"Россия сумеет извлечь выгоду из сотрудничества с США, направленного против Китая. Америка тоже ее извлечет", – уверяет специалист.

В настоящее время у Штатов есть возможность добиться разобщения РФ и КНР. Чтобы это осознать, американским политикам придется проанализировать опыт Наполеона, резюмировал Каплан.

Буквально накануне в свете визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Поднебесную почти сразу после скандальных переговоров высокопоставленных дипломатических лиц США и Китай на Аляске, китайские аналитики указали на стратегическую ошибку Вашингтона одновременно противостоять Москве и Пекину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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