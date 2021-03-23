В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

Газопровод "Северный поток – 2" дает возможность России модернизировать свои Вооруженные силы еще сильнее, поэтому Европа должна этому поставить заслон, заявил посол Польши в ФРГ Анджей Пшилембски. Свой спич немцам польский дипломат проговорил агентству RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, Варшаву больше всего беспокоит именно тот факт, что Москва зарабатывает большие деньги на природном газе и тратит их на вооружение. В итоге у президента РФ Владимира Путина уже есть самые современные технологии в оборонной отрасли, сокрушается поляк.

"Странно, что Германия с одной стороны поддерживает санкции, а с другой дает Путину огромные суммы денег на военные расходы. Европейцы не должны этого делать. Мы должны ослабить русских", – считает пан Пшилембски.

Он добавил, что произносит эти слова не с ненавистью, а с чувством угрозы, поскольку у поляков "болезненная история" с Россией и Германией. Посол отметил, что в его стране любят и поют русские песни, смотрят наши фильмы.

"Однако мы также готовы бороться с ними, если это необходимо. Думаю, сейчас России нужно одуматься", – сказал польский дипломат.

Также он напомнил, что с конца 2022 г. Варшава перестанет закупать у Москвы российский газ. Чтобы стать энергетически независимой от России, Польша планирует закончить строительство Балтийского трубопровода (Baltic Pipe) из Норвегии. Помимо этого власти инвестируют средства в современные терминалы для разгрузки танкеров с сжиженным газом из США, Катара и Кувейта.

Ранее стало известно о тайных переговорах между Россией и Нидерландами в сфере энергетики и реализации "Северного потока-2" вопреки заморозке дипломатических отношений между Москвой и Амстердамом после авиакатастрофы малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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