Альянс увеличивает свой штат и количество учений ради коллективной обороны

Североатлантический блок расширит свое присутствие на восточном фланге альянса в Европе у самых границ России, посылая Москве четкий сигнал из-за неких ее "агрессивных действий". Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам первого дня заседания глав МИД стран военного сообщества в Брюсселе.

"Я думаю, что лучший способ для нас, дать предельно ясный сигнал России – это то, что мы реализуем самое большое усиление всей коллективной обороны со времен окончания холодной войны. С новыми боевыми группами в восточной части рубежей", – заявил норвежец.

Он отметил, что в этой связи блок нанимает дополнительный штат сотрудников, увеличивает расходы на оборону, количество маневров, а также расширяет сотрудничество с такими странами, как Грузия и Украина.

"Думаю, это очень четкого послание, понятное любому потенциальному противнику НАТО", – подчеркнул шеф альянса.

Как заметила в своем телеграм-канале ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, таким образом, натовцы уже не стесняясь, в открытую, угрожают Москве.

Ранее в совместном заявлении министров иностранных дел альянса по итогам сегодняшнего заседания они объявили о том, что "агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности" вместе с терроризмом, передает РИА "Новости".

