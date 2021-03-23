Путин уволил губернатора Пензенской области

Чиновника лишили поста в связи с утратой доверия

Иван Белозерцев потерял свой пост губернатора Пензенской области. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 

Как пишет РИА "Новости", в указе указывается, что чиновник утратил доверие. 

Белозерцева подозревают в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Также следователи будут проверять факт растраты бюджетных средств – область лишалась трех миллиардов рублей. Вместе с уже экс-чиновником по делу проходят его пять предполагаемых соучастников. Сегодня, 23 марта, главу "Биотэка" Бориса Шпигеля, который, по версии следствия и дал взятку, арестовали, уточняет "МИР24"

Полина ИВАНОВА

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