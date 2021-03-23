Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
747 новости
Иван Белозерцев потерял свой пост губернатора Пензенской области. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Как пишет РИА "Новости", в указе указывается, что чиновник утратил доверие.
Белозерцева подозревают в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Также следователи будут проверять факт растраты бюджетных средств – область лишалась трех миллиардов рублей. Вместе с уже экс-чиновником по делу проходят его пять предполагаемых соучастников. Сегодня, 23 марта, главу "Биотэка" Бориса Шпигеля, который, по версии следствия и дал взятку, арестовали, уточняет "МИР24".
Президент России чувствует себя хорошо
Правительство испугалось за нацбезопасность страны и давления со стороны местной оппозиции