Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста

Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Документ об этом поспешили убрать с сайта главы Незалежной

Беспрецедентный случай произошел на Украине. Владимира Зеленского лишили должности по его личному распоряжению.

Документ был опубликован на официальном сайте украинского президента. В нем содержалось указание снять с поста главы Крапивницкой районной госадминистрации некую Полищук Аллу Ивановну.

В заключение было написано об окончании срока полномочий главы Незалежной. Распоряжение появилось накануне, 23 марта, под №206/201-рп.

Однако вскоре, похоже спохватившись и заметив ляп, документ убрали с сайта. На данный момент следом за распоряжением №204/2021-рп там значится другое – №207/2021-рп.

Произошедшее заметили украинские СМИ. Они тут же скопировали и растиражировали "розпорядження" с ляпом.

Это не единственная ошибка пресс-службы Зеленского. До этого она сообщила что среди глав других стран, кому лидер Незалежной и его жена отправили подарки, был президент Канады, однако в этом государстве нет такой должности, отмечает РИА ФАН.

Отличилась и пресс-секретарь Юлия Мендель. Она не раз вместо Латвии называла Литву и наоборот, пишет Страна.ua".

Не раз допускал ляпы и сам Владимир Александрович. Как-то в его поздравлении Китая с Новый годом по лунному календарю на помещенном рядом снимке оказался Непал. Ранее в праздничном обращении президент Незалежной сказал, что хочет вывести фразу "Крым – это Украина" на песке в Ялте, где есть лишь галечные пляжи.

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Владимир Зеленский и Синдзо Абэ. Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: president.gov.ua
Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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На Украине правят мракобесы
Бандеровцы - нацисты на подбор
Но избирают укры этих бесов
Подписан Украине приговор

Скоро Украине наступит п и 3 д e ц
Браво Зеленский, он молодец
Думали правит страной президент
А оказался госдепа агент
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