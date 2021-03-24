В России пригрозили ответить США за "трудные дни"

В России пригрозили ответить США за "трудные дни"
Фото: Alex Edelman/ www.globallookpress.com
Вашингтон несет ответственность за нарастающее напряжение, уверен секретарь Совбеза

Соединенные Штаты ответят за "трудные дни", которые создают в отношениях с Россией. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя заявления советника Байдена по национальной безопасности.

По словам российского госслужащего, если американская сторона предрекает надвигающееся напряжение в отношениях с другим государством, значит, она его и планирует по собственной инициативе. В таком случае Штаты готовы реализовать необходимые в этом направлении шаги.

"Но тогда они и будут ответственны за те действия, которые могут совершить", – заявил секретарь Совбеза.

По словам чиновника, официальные представители Белого дома делают далеко не первое подобное заявление.

На днях советник Байдена сказал, что Штатам и РФ предстоят "трудные времена" из-за глубоких разногласий по ряду вопросов. Тем не менее, выразил уверенность представитель Белого дома, оба государства могут сотрудничать по главным темам внешнеполитической повестки, включая ядерное оружие.

По словам первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, таким образом американская администрация стремится смягчить негатив после резкого заявления Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, передает РИА "Новости".

Ранее бывший сенатор Тара Рид, работавшая в одно время помощницей Байдена, заявила, что многие граждане Соединенных Штатов положительно восприняли реакцию Владимира Путина на слова американского лидера. По словам политика, глава РФ продемонстрировал взвешанный и рациональный подход в сложившейся ситуации.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
Гость180820
Насральный сидит в тюряге и будет там сидеть еще два срока.
конечно будет только причем тут америка
не америка же его посадила))
оксюморон
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость166501
Народ России ждет одного - когда вас посетит здравый смысл и воцарится на Земле Мир и покой! Достали своим скудоумием и бесконечной, бессмысленной злобой!
а как мир будет мирным если у народа пенсии отняли)))
Гость180820
Пожаловаться Ответить
Насральный сидит в тюряге и будет там сидеть еще два срока.
Гость166501
Пожаловаться Ответить
Гость182218
Освободите Навального и Навальный будет президентом.Народ России ждет его.
Народ России ждет одного - когда вас посетит здравый смысл и воцарится на Земле Мир и покой! Достали своим скудоумием и бесконечной, бессмысленной злобой!
игорь
Пожаловаться Ответить
а причем тут США если вы сами у себя в РФ отняли пенсии))
не амриканцы же у вас отняли а сам президент))
Гость182218
Пожаловаться Ответить
Освободите Навального и Навальный будет президентом.Народ России ждет его.
Гость182215
Пожаловаться Ответить
Россия должна попросить прощения у США,Украины,все вернуть.Освободить немедленно Навального.Вот тогда может быт россияне смогут жить как люди.
1
новости партнеров
По теме

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

США призвали вступить в союз с Россией против Китая

Вашингтону указали на ошибки Запада в противостоянии с Москвой, вспомнив походы Наполеона и Гитлера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей