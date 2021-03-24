Онлайн-голосование на выборах-2021 объявят в регионах по итогам двух тренировок

Онлайн-голосование на выборах-2021 объявят в регионах по итогам двух тренировок
Элла Памфилова. Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Международных наблюдателей в Россию пригласят, несмотря на коронавирус

Предыдущие выборы в России показали, что голосование через интернет – удобно и востребовано гражданами. В 2021 г. планируется, что дистанционное электронное голосование будет доступно избирателям в шести регионах страны. Но все покажут результаты тренировок. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Сейчас о своем желании провести онлайн-голосование в 2021 г. сообщили 11 регионов России. Но, как отметила Памфилова, одного желания мало:

"В первую очередь необходимо иметь существенное количество избирателей региона с подтвержденными учетными записями на портале госуслуг",

пояснила глава ЦИК в интервью "РГ". Кроме того, важна готовность программно-технической инфраструктуры и способность обеспечить безопасность системы от внешнего вмешательства. Проверить это решено с помощью двух тренировок в мае и в сентябре. Участвовать в них будут все регионы РФ. По результатам определят шесть регионов, которые проведут как очное голосование, так и дистанционное.

Сколько дней продлится голосование в 2021 г., тоже вопрос пока открытый. Опросы показали, что почти 80% избирателей остались довольны опытом прошлого года, когда выборы шли три дня. Велика вероятность, что и в этом году, когда в России будут выбирать новый состав Госдумы, сохранится многодневный формат. Решение примут до конца июня.

Что касается присутствия международных наблюдателей, то Россия всегда это приветствовала. В мае в Москву должна прибыть делегация БДИПЧ ОБСЕ, вместе с которой и будет выработано решение, как поступить в нынешние коронавирусные времена.

"Мы готовы всех принять с учетом необходимых мер безопасности. (…) Пандемия, конечно, внесет свои коррективы, но это уже тем, кого мы пригласим, решать: ехать или не ехать. В отличие от американцев, которые не пускают наблюдателей в определенные штаты, мы максимально открыты и заинтересованы в том, чтобы они приезжали",

– подчеркнула Памфилова. Она отметила, что уровень доверия россиян к избирательному процессу существенно вырос. Люди видят, как много сделано и для прозрачности выборов, их подконтрольности обществу, и для удобства и доступности голосования, и ценят это. Центризбирком, со своей стороны, намерен повышать стандарты и действовать в интересах граждан.

Единый день голосования в России состоится 19 сентября 2021 года. Гражданам предстоит выбрать депутатов Госдумы VIII созыва, а также участвовать в выборах регионального и муниципального уровней.

Николай ВИКТОРОВ

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