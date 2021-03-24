У действующего главы государства появится право избираться на два срока

Государственная дума провела 24 марта пленарное заседание, по итогам которого одобрила закон "О выборах президента РФ", устанавливающим порядок проведения выборов и волезъявления в стране в соответствии с поправками, принятыми в российскую Конституцию. Принятый законопроект дает возможность действующему президенту снова выдвигаться на два срока.

Соответствующая инициатива поступила от депутатов Павла Крашенникова и Ольги Савастьяновой, а также сенатора Андрея Клишаса. В соответствии с 81 статьей Основного закона РФ документ устанавливает, что лидером государства может стать гражданин России от 35-летнего возраста с учетом проживания в РФ на постоянной основе с минимальным сроком в 25 лет, а также не имеющий в распоряжении гражданства в другой стране или вида на жительство. При этом два срока президентства являются максимально допустимым периодом

"Указанное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ", – говорится на сайте Государственной думы.



Однако, отмечается в законе, россияне, у которых ранее имелось гражданство страны, часть которой впоследствии была включена в состав РФ, не попадают под указанную категорию.

Изменения в новом законе также коснулись главы Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что руководить ЦИК может россиянин, достигший тридцатилетнего возраста.

Во втором чтении нижняя палата парламента приняла поправку о создании отдельной территориальной ЦИК, которая формируется центральным аппаратом.

В марте президент России подписал указ о назначении нового состава Центризбиркома. Сформированный ЦИК будет так же возглавлять Элла Памфилова.



