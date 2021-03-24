"Загнать Россию назад": в ЕС определили главную цель сотрудничества с НАТО

"Загнать Россию назад": в ЕС определили главную цель сотрудничества с НАТО
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Европейцы подумали, какими должны быть в дальнейшем связи с нашей страной

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходил второй день заседаний Совета альянса, в котором приняли участие министры иностранных дел стран Европы. Темой обсуждения стали отношения с Россией.  

Выступавший перед главами МИД верховный представитель ЕС Жозеп Боррель назвал нашу страну "опасным соседом", который "пренебрегает всеми европейскими ценностями" и все больше превращается в авторитарное государство.

Также он заявил, что ЕС обязан от реагировать на "дело Навального, кибератаки, дезинформацию". Через несколько дней, напомнил евродипломат, вступят в силу санкции против высокопоставленных  служащих РФ.

В Евросоюзе будут "неуклонно следовать пяти принципам". Нужно "загнать Россию назад в рамки международного права, отметил Боррель. В этом он видит главную цель сотрудничества ЕС и НАТО.

Однако не лишним будет и поддержание контакта с Москвой. Диалог по важным темам жизненно необходим ЕС, подчеркнул глава евродипломатии.

К тому же общие интересы есть у обеих сторон. Это договор с Ираном, а также вопросы экологии, передает  РИА "Новости".

Ранееглава евродипломатии Жозеп Боррель оправдался за переговоры в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сказал, что проявил не слабость, а сдержанность.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость182380
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от реагировать- ПИШЕТСЯ СЛИТНО
гость
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Фашисты так же хотели чё то забрать, загнать, уничтожить. Историю учите еврогеи.
Гость164018
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Европейцы когда вы одените брюки и раздените юбки Вечно кланитесь перед россией Зачем она вам нужна Задолбали
советский инженер
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"Загнать Россию назад в рамки международного права" - А почему бы самому нато не начать соблюдать международное право а не устраивать бомбёжки Югославии, Ливии, Сирии. А оккупация Ирака - это что? И это реальные факты а не фальшивка со Скрипалями и с Навальным.
Дворник Тихон
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Шёл бы ты на пенсию. загонялка старая. И помалкивал- это у тебя лучше получается. Лавров же тебе сказал: всё <цензура> в...!
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