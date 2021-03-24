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Член Демократической партии Соединенных Штатов, американский политик Хиллари Клинтон призвала действующего главу государства Джо Байдена принимать усилия, стараясь поделиться вакцинами против коронавирусной инфекции с бедными странами.
Клинтон призналась, что "немного опечалена" фактом того, что Россия, как и Китай, стараются распространить свои препараты по миру, в отличие от Соединенных Штатов.
"США исторически были известны именно таким руководством. Честно говоря, мы должны распространять вакцины и делать больше, чем они", – заявила бывшая первая леди.
Экс-кандидат в президенты США также заявила, что и Россия, и Китай одержали над своим идеологическим соперником победу "вакцинной дипломатии", так как распространяют препарат среди других стран.
"Они едут в страны и говорят: мы позаботимся о вас. Но они оставляют нам возможность наверстать упущенное", – заявила Клинтон в интервью изданию Independent.
Экс-кандидат также прокомментировала давние предупреждения ВОЗ о том, что неграмотное распределение вакцин приведет к "моральному провалу" и продлит действие пандемии, подставив под удар, прежде всего, беднейшие страны мира.
"Нам еще предстоит многому научиться, и это еще не конец. Когда подавляющее большинство людей в мире еще не вакцинировано, это напоминает чашку Петри для разработки большего количества вариантов. Мы ходим по тонкой грани. Давайте проведем вакцинацию у себя, но в то же время сделаем все от нас зависящее, чтобы попытаться обеспечить как можно большую поддержку остальному миру", – высказалась член демократической партии.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил о расколе Евросоюза из-за несправедливого распределения вакцин.
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