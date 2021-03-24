Генсек НАТО признал бессилие альянса против России

Генсек НАТО признал бессилие альянса против России
Йенс Столтенберг. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Дать отпор Москве предлагается объединенными усилиями всех партнеров Североатлантического блока

Агрессивной России нужно дать отпор. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании глав МИД альянса в Брюсселе 24 марта.

"Агрессию" он видит в "расширении военного могущества" Москвы на пространстве от Арктики до Кавказа и увеличении "ракетной угрозы". На это нужно дать ответ, подчеркнул Столтенберг. 

Поскольку на мероприятие в Брюсселе собрались не только министры стран-членов НАТО, но и представители партнерских стран и объединений, в частности, Евросоюза, Финляндии и Швеции, глава НАТО воспользовался этим, чтобы призвать всех выступить против Москвы.

"Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга",

заявил Столтенберг.

При этом он высказал сожаление, что партнерство по линии Совета Россия-НАТО фактически заглохло: с 2019 г. не состоялось ни одного мероприятия.

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, присутствовавший на заседании, назвал сотрудничество ЕС и НАТО необходимым, чтобы "загнать Россию в рамки" международного права. Со своей стороны он пообещал давить на Москву новыми санкциями. 

Между тем, в России тоже отмечают кризисное состояние отношений с ЕС и НАТО, однако именно Запад не идет на контакт и не поддерживает инициативы Москвы, которые могли бы снять напряжение. Об этом на днях заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее об угрозе, исходящей от Москвы, предупредили в Лондоне. Там заверили, что Британия может стать ведущей силой в борьбе с РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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