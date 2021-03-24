Бесконечные нападки на Россию отвлекают НАТО от важных дел

Очередные антироссийские высказывания со стороны Североатлантического альянса вызвали соответствующую реакцию в российском МИД. Официальная представительница внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что блоку стоит больше внимания уделять собственным проблемам.



Так дипломат отреагировала на слова генсека коалиции Йенса Столтенберга о якобы агрессивном поведении нашей страны, которая "спит и видит", как бы дестабилизировать ситуацию в других государствах.

Захарова решила обратиться к внутренним проблемам стран-участниц коалиции. Дипломат терпеливо перечислила трудности, с которыми сталкиваются эти государства, среди них: экономический кризис, вакцинация от COVID-19, права человека в странах НАТО и другие.

Как заверила представительница МИД, Москва обязательно будет следить за успехами альянса в решении перечисленных вопросов. Успешный опыт западных коллег Россия даже готова взять на вооружение, передает слова дипломата РИА "Новости".

Стоит отметить, что антироссийская риторика со стороны западных стран не ослабевает. Так, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель 24 марта объявил, что считает нашу страну "опасным соседом", от которого можно ждать больших неприятностей. В то же время европейцы подумали, какими должны быть в дальнейшем связи с нашей страной.