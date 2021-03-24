Украина хочет отказаться от слова Донбасс

Украина хочет отказаться от слова Донбасс
Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Весеннее обострение": россияне высмеяли стратегию Зеленского по "деоккупации" Крыма
Граждане страны предлагают не останавливаться и избавиться от Кривбасса

Украина должна отказаться от использования термина "Донбасс", поскольку это "нарратив, навязанный Россией". С таким призывом к украинцам выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе форума, посвященного избирательной реформе в стране, сообщает "Страна.ua".

Украинский деятель заявил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.

"Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", – сказал пан Данилов.

В телеграм-канале "Зрада чи Перемога", реагируя на новые географические умозаключения постмайданных деятелей соборной, обратили внимание на другой русский "нарратив".

"Выходит, что понятия Кривбасс (Криворожский угольный бассейн) тоже не существует. Это также российский нарратив, пан Данилов? Пацанам из футбольного клуба "Кривбасс" привет. Переименовывайтесь, пока и за вас не взялись", – написали авторы аккаунта.

Российско-украинский политолог Владимир Корнилов призвал пана Данилова, сказавшего "А", произнести далее "Б".

"Так откажитесь уже и от самого Донбасса как от опасного для себя явления", – обратился эксперт к руководству киевского режима в "Фейсбук".

Накануне Корнилов с сарказмом указал на промашку британского издания The Times, которое в инфографике по распространению коронавируса "присоединило" украинские земли к Белоруссии, полностью стерев с карты Европы Незалежную.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Нам по*уй, слово донбасс пошло от донецкого каменноугольного бассейна, школа СССР география, для нас не меняется ни чего.
Гость182529
Пожаловаться Ответить
Давно пора присоединить Донбасс к России. А ЕС сами хотят разорват все отнощение с Россией и всеравно нехочеть добрососедские отнощение.
крым наш
Пожаловаться Ответить
это даже не палата %6
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Настоящий ОДЕССИТ
Украины нема!!! Так решила Англия.
И здесь мы британцев полностью поддерживаем! Урина ПОДОХЛА, земля ей бетоном и стекловатой! <цензура> Е Роям в <цензура> АЛО!
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Украины нема!!! Так решила Англия.
1
новости партнеров

Истинный смысл замены бумажных рублей раскрыл эксперт

Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей