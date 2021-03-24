Граждане страны предлагают не останавливаться и избавиться от Кривбасса

Украина должна отказаться от использования термина "Донбасс", поскольку это "нарратив, навязанный Россией". С таким призывом к украинцам выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе форума, посвященного избирательной реформе в стране, сообщает "Страна.ua".

Украинский деятель заявил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.

"Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", – сказал пан Данилов.

В телеграм-канале "Зрада чи Перемога", реагируя на новые географические умозаключения постмайданных деятелей соборной, обратили внимание на другой русский "нарратив".

"Выходит, что понятия Кривбасс (Криворожский угольный бассейн) тоже не существует. Это также российский нарратив, пан Данилов? Пацанам из футбольного клуба "Кривбасс" привет. Переименовывайтесь, пока и за вас не взялись", – написали авторы аккаунта.

Российско-украинский политолог Владимир Корнилов призвал пана Данилова, сказавшего "А", произнести далее "Б".

"Так откажитесь уже и от самого Донбасса как от опасного для себя явления", – обратился эксперт к руководству киевского режима в "Фейсбук".

Накануне Корнилов с сарказмом указал на промашку британского издания The Times, которое в инфографике по распространению коронавируса "присоединило" украинские земли к Белоруссии, полностью стерев с карты Европы Незалежную.

