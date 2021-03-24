Торонто частично повторил антироссийские рестрикции Вашингтона

Канала ввела ограничительные меры против России из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным.

Об этом сообщил МИД страны, передает РИА "Новости". В черный список Торонто попали девять российских чиновников, в числе которых, например глава ФСИН Александр Калашников, уточняется в телеграм-канале агентства.

Против семи из них раннее вводили санкции США.

В середине марта Вашингтон объявил о новых рестрикциях против России в торговой сфере. Из-за этих ограничительных мер авиация и космическая отрасль РФ может оказаться под ударом.