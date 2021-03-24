Канада ввела санкции против России из-за Навального

Торонто частично повторил антироссийские рестрикции Вашингтона

Канала ввела ограничительные меры против России из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным.

Об этом сообщил МИД страны, передает РИА "Новости". В черный список Торонто попали девять российских чиновников, в числе которых, например глава ФСИН Александр Калашников, уточняется в телеграм-канале агентства. 

Против семи из них раннее вводили санкции США. 

В середине марта Вашингтон объявил о новых рестрикциях против России в торговой сфере. Из-за этих ограничительных мер авиация и космическая отрасль РФ может оказаться под ударом. 

Полина ИВАНОВА

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