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Канала ввела ограничительные меры против России из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным.
Об этом сообщил МИД страны, передает РИА "Новости". В черный список Торонто попали девять российских чиновников, в числе которых, например глава ФСИН Александр Калашников, уточняется в телеграм-канале агентства.
Против семи из них раннее вводили санкции США.
В середине марта Вашингтон объявил о новых рестрикциях против России в торговой сфере. Из-за этих ограничительных мер авиация и космическая отрасль РФ может оказаться под ударом.
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