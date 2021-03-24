Бывшего премьера Украины заподозрили в госизмене

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В Киеве пытаются найти, кого бы наказать за соглашение с Москвой

Украина продолжает расследовать вопрос о заключении с Россией "Харьковских соглашений". Теперь местное Государственное бюро расследований заподозрило экс-премьера Николая Азарова в том, что он совершил госизмену.

В Незалежной считают, что Азарову навязали условия договора о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму ночью накануне его подписания. Якобы сделал это бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев лично. 

Затем Азаров поспособствовал тому, чтобы интересы Москвы были учтены. Это, по мнению ГБР Незалежной, принесло "ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины". 

Как говорится в сообщении ведомства, делал это Азаров по сговору с другими лицами, в том числе с экс-президентом Виктором Януковичем. 

При этом Киев намерен осудить за госизмену еще и 236 депутатов по этому делу. 

Полина ИВАНОВА

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