Вассерман предупредил украинцев о мести Китая из-за "Мотор Сич"

Вассерман предупредил украинцев о мести Китая из-за "Мотор Сич"
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пекин не простит обиду после национализации авиагиганта и того факта, что американцы вытерли и гражданах Поднебесной ноги

Киевский режим ожидают серьезные последствия после национализации авиационного концерна "Мотор Сич". Пойдя на поводу у Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский подвел страну к катастрофе, поскольку Китай ответит решительными действиями. Такой прогноз дал известный политолог и журналист Анатолий Вассерман.

Ранее сегодня лидер Незалежной узаконил решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей и вернул "Мотор Сич" в госсобственность.

Вассерман напомнил, что китайцы с 2016 г. инвестировали в погибающее предприятие по изготовлению авиамоторов, построенное еще в Российской Империи, миллиарды долларов и постепенно выкупили большинство его акций. Деньги предпринимателям из Поднебесной пока никто не вернул.

По словам эксперта, украинские власти оказались между двух огней: с одной стороны, сделка с Пекином положительно бы сказалась на экономике соборной, с другой – Киев попал под прицел Вашингтона, все сделавшего для того, чтобы советские технологии не попали в руки китайцев. Однако теперь конфликт с Поднебесной режим себе обеспечил, считает знаток.

"Китайцы очень обиделись. А китайская обида, как правило, выражается в серьезных действиях. Не берусь гадать, как именно китайцы отомстят за потерю денег, и главное – за потерю лица, поскольку в этом конфликте американцы вытерли о них ноги. Как Китай будет мстить американцам – не знаю, но украинским властям я не позавидую", – сказал уроженец Одессы в комментарии для "Политики сегодня".

По мнению политолога, после такой национализации никто не будет инвестировать свои средства в страну, в которой "тебя могут обворовать, да еще и обворовать по приказу американцев". Отметим, китайские бизнесмены вложили в "Мотор Сич" $3,6 млрд, которые сейчас пытаются вернуть по суду.

Российский обозреватель полагает, что теперь Киев может рассчитывать лишь на кредиты МВФ, а их ведь еще необходимо возвращать, что для Украины станет катастрофой.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны непосредственно в присутствии пана Зеленского 11 марта решил национализировать "Мотор Сич". Как тогда заявил глава СНБО Алексей Данилов, предприятие вернется в госсобственность "конституционным способом", а граждане, которые вкладывали в этот завод, получат компенсацию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Истинный смысл замены бумажных рублей раскрыл эксперт

Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью

Аналитик раскрыл последствия для России при отключении от SWIFT

Банковский сектор может замкнуться сам на себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей