Пашиняна подкололи из-за конфуза с Су-30СМ

Пашиняна подкололи из-за конфуза с Су-30СМ
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова армянского лидера о российских самолетах поставили эксперта в ступор

Премьер-министр Армении снова попал впросак. Заявление Николы Пашиняна о покупке у России истребителей Су-30СМ без ракет вызвали смех у военного эксперта Константина Макиенко. 

Премьер недавно заявил, что Ереван закупился у Москвы боевыми самолетами, однако запамятовал приобрести ракетное вооружение. Как пояснил специалист, такой инцидент вряд ли мог произойти в реальности. Продажа боевых самолетов без боекомплекта – из ряда вон выходящее событие. На рынке вооружений так никто не делает, обычной практикой является, когда с военной машиной поставляют как минимум один набор ракет.

Военный эксперт уверен, что несмотря на слова Пашиняна, Армения получила Су-30СМ вместе с необходимым вооружением. Макиенко напомнил, что косвенно это подтвердил сам армянский премьер-министр. Как-то он объявил, что эти истребители провели учебные маневры с боевым поражением. А значит, выпускали ракеты.

В том же заявлении Пашинян рассказал, что были испытаны "ракеты класса небо – земля". Такое построение фразы вызвало у эксперта недоумение. Мало-мальски компетентные в военной сфере люди в курсе, что говорить "небо – земля" непрофессионально, это определение звучит как "воздух – земля". Праведным негодованием по поводу "поражающей некомпетентности" Пашиняна специалист поделился с журналистами издания "Московский комсомолец".

Напомним, недавно разгорелся настоящий скандал из-за заявления армянского лидера по поводу российских "Искандеров". Пашинян назвал наше вооружение малоэффективным, однако позже покаялся за свои слова.

Ольга ФЕДОРОВА

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