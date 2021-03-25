США развязали против России новый тип войны

США развязали против России новый тип войны
Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Минобороны полагают, что обратить последствия действий американцев будет невозможно

Западные страны боятся ввязаться с Россией в прямую военную конфронтацию, поскольку понимают, что им нанесут непоправимый ущерб ядерным оружием и современной армией. Поэтому они во главе с США развязали против нашей страны новый тип войны – ментальную. Об этом заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий журналу "Арсенал Отечества". 

Вероятность прямых военных столкновений между Россией и Западом исключена, как минимум, на ближайшие десять лет из-за состояния отечественной армии, сообщает "Общественная Служба Новостей". Однако это, как следствие, ведет к появлению нового типа войн.

"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника", – приводит его слова РИА "Новости". 

Такой тип конфронтации, предупреждает Ильницкий, может быть губительней военных столкновений, поскольку живую силу и инфраструктуру со временем восстановить можно, а вот на эволюцию сознания повлиять в разы сложней. Последствия ментальной войны проявляются не сразу, а через поколение, "когда сделать уже что-либо будет просто невозможно", пишет URA.RU

Способами борьбы с таким противодействием США могут стать меры по суверенизации интернета, подготовка кадров по информационному противодействию – как в силовой, так и в гражданской сферах – а также активный диалог с опорным электоратом действующей власти – консервативным большинством. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость182887
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Гость166428
и тем не менее 90% россиян это биомусор
Биомусор - это хохлы 99%!!!
Гость171806
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Гость166428
и тем не менее 90% россиян это биомусор
Биомусор, это бандерлоги, которые изрыгают свою ненависть на почве зависти и беспомощности на сайтах Российских СМИ
Гость164018
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Хочу сказать придурку Андрею Ильницкому что блок НАТО россию не боится Выброси чушь и бред из дурной головы и тебе полегчает
Александр Кото
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Ещё никому враньём и обманом не удавалось изменить цивилизационное самосознание! Гитлеру удалось оболванить немцев своими утверждениями о существовании высшей расы и начать Вторую мировую войну, но изменить цивилизационный менталитет русских, американцев, англичан и многих других, участвовавших в противостоянии фашизму, ему так и не удалось. Не удастся и американцам с их союзниками, потому что цивилизация - это коллективный менталитет наций, который обмануть невозможно!
Дворник Тихон
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Политический труп
Когда умнейший и дальновидный Президент США Джо Байден назвал Путина киллером-убийцей, то это означает, что Путин политический труп, преступник во главе государства, а это запрещено законом о государственных должностях, так что Байден подарил Путину уникальнейший исторический шанс добровольно подать в отставку с должности президента россии; не нужен России такой президент киллер-убийца, это позорище на весь мир.
Чубатый!Прекрати поносить! Тебя никто читать не будет! <цензура> в свой свинарник блох ловить!
Политический труп
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Когда умнейший и дальновидный Президент США Джо Байден назвал Путина киллером-убийцей, то это означает, что Путин политический труп, преступник во главе государства, а это запрещено законом о государственных должностях, так что Байден подарил Путину уникальнейший исторический шанс добровольно подать в отставку с должности президента россии; не нужен России такой президент киллер-убийца, это позорище на весь мир.
Американский лев и руськая моська
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Соловьиные трели "эксперта" Ильницкого могут восторгать толко домохазяек у голубых экранов России, с которых льется помойка на Западный мир. Ему по ночам постоянно снятся кошмары, когда враждебный блок НАТО бомбит ядерными зарядами его уютные дачки, квартиры и отнимает награбленные деньги и по утрам от страха он бегает и вопит по всем информационным "арсеналам и помойкам" России. Ему трудно сообразить что блоку НАТО с военным бюджетом $1.4трлн глубоко плевать на <цензура> бюджет России в $47 млрд и что США и Евросоюз с ВВП $34 трлн с жалостью смотрят на страдания россиян с ВВП $1.64 трлн
Влад
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Крах голубой мечты России. Кремль и Путин в истерике
"Газпром" ушел в убыток впервые с дефолтного 1998-<цензура> - прибыль "кошелька Кремля" упала в 57 раз. Нефтегазовая корпорация России "Газпром" понесла самые тяжелые убытки за последние 23 года. Они составили почти 707 млрд рублей. Если в 2019 году "Газпром" получил более 629 млрд руб за свое голубое топливо, то в прошлом году всего лишь 11 млрд. Кроме того акции "Газпрома" просели на 25% и это обеспечило большую часть убытка компании. Раздуваемая в информационном пространстве путинская истерия о якобы новой фазе войны между Западом и Россией является попыткой Кремля скрыть кризисное положение РФ
Ну и фантазия!!!!! По матеке в школе 2 было, сразу видно ! Логика и интелект тоже не твое. Зачем бредом кормить и непроверенными данными.
гость
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166428 твое очко рваное, это общак всех гомосеков бандерляндии, пасть это вафлесклад всея пендостана. Ты чухан, бандер, в параше твое место.
Гость166428
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Газпром это воровской общак путина &ко.
ни о какой прибыли там и близко нет речи.
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