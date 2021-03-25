Испанские СМИ пришли в ужас от "космического союза" России и Китая

Испанские СМИ пришли в ужас от "космического союза" России и Китая
Фото: c40/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидеры западного мира не отдают себе отчет в возможной угрозе, считает журналист

В марте Россия и Китая объявили об объединении усилий в строительстве первой космической станции на Луне. В научных медиа новость преподнесли без политического подтекста. Однако, считает испанский обозреватель Эстебан Гонсалес Понс, речь идет о том, что научную деятельность на спутнике Земли будут осуществлять представители "недемократических государств", где "не уважают права человека".

По мнению журналиста, общие усилия двух держав в космической сфере должны заставить западную общественность ощутить, как "встают волосы дыбом". Если же первая лунная станция главных соперников Запада не подвергает никого в шок, то, уверен обозреватель, никто не отдает себе отчет в потенциальной опасности.

В недавнем заявлении президент Соединенных Штатов Джо Байден "сболтнул лишнего" о российским лидере Владимире Путине. Провокация главы американского государства, полагает журналист, не была оправдана ни при каких обстоятельствах. Запад до сих пор не сформировал "зрелую" внешнюю политику, в то время как действующий президент России осуществляет меры, являющиеся продолжением прежних традиций своей страны.

Аналогичная ситуация сложилась и с Китаем, с которым Европа не может заключить соглашение о торговле. Иных вариантов, считает Гонсалес, у Запада нет. В противном случае Евросоюз исчезнет из политической карты мира.

"Россия будет стоять на том же месте спустя столетие после смерти Путина. Они вместе со Штатами и Китаем играют на протяжении веков в шахматную партию, пока мы учимся отличать фигуры. Когда же мы разберемся в этой игре, на Луне не будет ни Европы, ни европейских ценностей", – пишет автор в своей статье на El Confidencial.

Ранее CNN предрек кризис в отношениях РФ и США после прихода Байдена.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость171806
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"... на Луне не будет ни Европы, ни европейских ценностей" - он про гейпарады чтоли?
Александр Кото
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И слава богу, что вас, дураков из Евросоюза, там не будет. Эпохальные события не по плечу дуракам! Так что сидите дома со своими "правами человека", которые вы сами нарушаете на каждом шагу, когда народ с протестами выходит на улицы.
Гость168279
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Неужели капитаны Себастьяны Перейры такие ссыкуны
Дворник Тихон
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Не ссы, понос гонсалес эстебанович! никто вас не тронет! Мы не хохлы и не нагло-саксы - подлость делать другим запрещено нашим культурно-генетическим кодом! Поинтересуйся в новой и новейшей истории кто развязывает войны? Кто лезет насильно к другим со своей "демократией"?
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