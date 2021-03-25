Китай обратился к Украине в связи с "Мотор Сич"

Китай обратился к Украине в связи с "Мотор Сич"
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
В Пекине еще рассчитывают, что Киев сможет решить проблему "рационально"

Украина должна соблюдать законные права китайских инвесторов, вложивших деньги в ее предприятия. Об этом заявили в Пекине на фоне сообщений о национализации завода "Мотор Сич" в Харьковской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о передаче авиастроительного предприятия "Мотор Сич" в собственность государства, несмотря на то что больше половины его акций принадлежит китайским компаниям.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в четверг, 25 марта, подтвердила, что в Пекине видели это сообщение.

"Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний",

– подчеркнула дипломат, отметив, что урегулировать возникшие вопросы нужно "рациональным образом", передает радио "Спутник".

Ранее СНБО Украины ввел санкции в отношении китайских бизнесменов и компаний, а суд в Киеве арестовал 100% акций "Мотор Сич".

Эксперты, в том числе украинские, опасаются, что этот шаг Киева приведет к катастрофичным последствиям не только для экономики Украины, но и с геополитической точки зрения. Если обиженный Пекин признает Крым российским, это станет сигналом для остальных.

"Мотор Сич" производит авиационные двигатели и газотурбинные установки. Основным покупателем его продукции была Россия, но после 2014 г. поставки были остановлены. В 2016 г. завод от разорения спасли китайские предприниматели. Однако в 2019 г. Киев отказался признать продажу акций законной. Эксперты связали это с визитом на Украину американской делегации, которая посетила в том числе оборонные предприятия Незалежной.

Ранее Пекин уже послал Киеву "черную метку", направив делегацию в Крым. Упрямство украинских властей будет им дорого стоить, даже если компенсировать ущерб помогут американцы.

Николай ВИКТОРОВ

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