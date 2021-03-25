На Украине нагрянули с обысками в офис организации кума Путина

На Украине нагрянули с обысками в офис организации кума Путина
Владимир Путин и Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com
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Власти стараются "выдавить" политика из страны

В офисе организации "Украинский выбор" главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука идут обыски. Его проводят сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Незалежной, узнал депутат Верховной рады от той же партии Ренат Кузьмин.

Поводом стали стандартные обвинения – в связях с президентом России Владимиром Путиным и со страной-агрессором. А также в сепаратизме и госизмене, добавил парламентарий

Суд дал разрешение на это по просьбе заместителя генпрокурора Незалежной. Гюндуз Мамедов лично обратился за такой санкцией, отметил политик.

Власть развязала настоящие репрессии, которыми старается не только запугать тех, кто не согласен с нею, но и "выдавить из страны Медведчука", подчеркнул Кузьмин. По его словам, это нужно Киеву.

Лидер ОПЗЖ на сегодня – "последний бастион на пути к полному захвату власти в Украине внешними... управленцами". Их сторонники борются с ним, а значит – "с независимостью и суверенитетом Украины", подытожил депутат в "Фейсбук".

Виктор Медведчук больше он известен как кум президента РФ Владимира Путина. Российский лидер является крестным отцом дочери украинского оппозиционного политика.

Ранее в СБУ допросили кума Путина по делу о госизмене. Депутата Верховной рады, лидера политдвижения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука вызвали туда вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но тот не пришел.

До этого украинские власти ввели санкции против лидера ОПЗЖ. В Киеве решили арестовать все имущество оппозиционного политика.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость183114
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Гость183096
"кошмарят любого, кто пытается что-то нормальное там построить". Увы, насчет "строить" - это не про Медведчука. Про Медведчука - это "пилить", "разводить" и "откатывать". В этом он вполне достойный ученик своего кума.
Ну конечно, уж кто кто, а вы точно все знаете, кто где как и с кем. Во-первых, этому придурку с роялем, надо отвлечь от себя внимание всех баранов, которые до сих пор капают слюнями на тв ящик. Ну и во вторых надо убрать конкурентов перед выборами и любыми средствами - как приказано вам из вашего нового обкома. То что ваш же шапочный идиот так даже не пытался - это диагноз "эффективности" вашей же власти.
Гость183096
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Гость183114
Я не понимаю этих холуев в СБУ. Из их страны делают вонючую помойную проститутку на окраине Европы, превращают ее в шавку на цепи, гавкающую на Россию, сделали уже последней страной по бедности, хуже Албании и Русынии. А эти ушлепки, высунув языки, кошмараят любого, кто пытается что-то нормальное там построить. Причем командуют ими всякие отбросы из Израиля и США. Ну уважать себя вообще не умеете, холопы?
"кошмарят любого, кто пытается что-то нормальное там построить". Увы, насчет "строить" - это не про Медведчука. Про Медведчука - это "пилить", "разводить" и "откатывать". В этом он вполне достойный ученик своего кума.
Гость168900
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Давно пора на этого путинского кремлёмыша завести дело.
Гость183114
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Я не понимаю этих холуев в СБУ. Из их страны делают вонючую помойную проститутку на окраине Европы, превращают ее в шавку на цепи, гавкающую на Россию, сделали уже последней страной по бедности, хуже Албании и Русынии. А эти ушлепки, высунув языки, кошмараят любого, кто пытается что-то нормальное там построить. Причем командуют ими всякие отбросы из Израиля и США. Ну уважать себя вообще не умеете, холопы?
Гость183096
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Скоро, очень СКОРОЮ Медведчук будет ВЕШАТЬ этих укроМРАЗЕЙ на осинах и придорожных столбах!
Вовка, выдаешь желаемое за действительное:когда РНБО закрыла медведчуковские каналы, единственное, на что хватило всей его опзж - это вскукарек уголовника Рабиновича с трибуны Рады "Вставай стГрана огГомная" - после чего все затихло.Итог:вместо 3 каналов с миллионами зрителей сейчас у медведчука какой-то "перший информацийный" на ютубе с числом просмотров не более 4 тысяч.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость173325
давно пора этого кума hyйлопутина раком поставить и влындить ем у по самые помидоры
Скоро, очень СКОРОЮ Медведчук будет ВЕШАТЬ этих укроМРАЗЕЙ на осинах и придорожных столбах!
Гость173325
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давно пора этого кума hyйлопутина раком поставить и влындить ем у по самые помидоры
Гость183096
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Вот и правильно. А то этот кум уже королем стал себя чувствовать. Вот его и поставили на место.
Гость183094
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медведчук тоже темная лошадка. Посмотрите на Батьцу...
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