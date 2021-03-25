Японию взбесило заявление США по Японскому морю

Японию взбесило заявление США по Японскому морю
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Правительству Америки сделали представление

Правительство Японии осталось недовольно тем, что Вашингтон назвал Японское море неподобающим для них образом. В своем заявлении официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования США Майк Кафка наименовал водный объект "Восточным морем".

Заместитель генсека кабинета министров Японии Манабу Сакаи отметил, что властям США было сделано представление. Америку попросили исправить неприятную ошибку, пишет РИА "Новости".

Сакаи обратил внимание на то, что море, ставшее объектом разногласия, называется Японским. Другого варианта государство не предусматривает.

Примечательно, что Восточное море – это наименование, используемое в Южной Корее и КНДР. Уже несколько лет Сеул пытается добиться от международного сообщества признания своего варианта. 

Ранее со стороны КНДР были запущены две баллистические ракеты в сторону Японии. В Токио подобные действия оценили как угрозу безопасности страны.

После запуска ракеты упали за пределами экономической зоны Японии в Японском море. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость183114
Команды квакать не было. Япония - это оккупированная страна, причем оккупанты - это и убийцы ее граждан. Цена японского недовольства это пук запряженного в повозку ишака.
Во как узкоглазые раздухарились!!! Пендосы сделают им повторение Хиросимы и Нагасаки, чтоб не вякали!
Гость171806
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Гость178942
Кукушка хвалит петуха за то, что оный ..... и дальше по тексту. А целюлит то никуда не спрячешь!!! Лолита да Волочкова - две кобылки с одного луга!!! Сними с нее "подобный костюмчик" да грим убери и вот она артистка на роль Бабы Яги из русских сказок.
Ты точно на нужном тебе сайте находишься???
Гость183114
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Команды квакать не было. Япония - это оккупированная страна, причем оккупанты - это и убийцы ее граждан. Цена японского недовольства это пук запряженного в повозку ишака.
Гость178942
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Кукушка хвалит петуха за то, что оный ..... и дальше по тексту. А целюлит то никуда не спрячешь!!! Лолита да Волочкова - две кобылки с одного луга!!! Сними с нее "подобный костюмчик" да грим убери и вот она артистка на роль Бабы Яги из русских сказок.
гость
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Узкоглазые таки ощутили как в них входит огромное нечто, по имени пендочлен, и они становятся какелами. Харакири вас спасет!
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