Правительству Америки сделали представление

Правительство Японии осталось недовольно тем, что Вашингтон назвал Японское море неподобающим для них образом. В своем заявлении официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования США Майк Кафка наименовал водный объект "Восточным морем".

Заместитель генсека кабинета министров Японии Манабу Сакаи отметил, что властям США было сделано представление. Америку попросили исправить неприятную ошибку, пишет РИА "Новости".

Сакаи обратил внимание на то, что море, ставшее объектом разногласия, называется Японским. Другого варианта государство не предусматривает.

Примечательно, что Восточное море – это наименование, используемое в Южной Корее и КНДР. Уже несколько лет Сеул пытается добиться от международного сообщества признания своего варианта.

Ранее со стороны КНДР были запущены две баллистические ракеты в сторону Японии. В Токио подобные действия оценили как угрозу безопасности страны.

После запуска ракеты упали за пределами экономической зоны Японии в Японском море.