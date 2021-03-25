Страны Запада должны понять, что диалог с Москвой можно строить только на паритетной основе

Россия готова к взаимодействию с НАТО, но только на равноправных, партнерских условиях. Однако такая форма диалога не устраивает Запад. Об этом заявили в Кремле в четверг, 25 марта.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что мероприятий в рамках Совета Россия-НАТО (СРН) не было с середины 2019 г., поскольку от них отказывалась Москва. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все дело в том, каким видят общение с РФ представители альянса.

"Москва готова к равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору. Таких инициатив со стороны наших коллег не было",

– приводят "Известия" слова Пескова.

Со своей стороны, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев на встрече с военными атташе других стран подчеркнул, что со стороны НАТО поступают предложения, неприемлемые для России. Как только они будут изменены и направлены на конструктивный диалог, Москва тут же примет участие в СРН, заверил сенатор представителя Великобритании.

На заседании глав МИД стран НАТО, а также внеблоковых Швеции, Финляндии и ЕС, которое прошло 24 марта в Брюсселе, Столтенберг призвал всех объединиться против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель его поддержал, подчеркнув, что общими усилиями ЕС и НАТО Россию можно "загнать в рамки".

На этом фоне в российском внешнеполитическом ведомстве призвали западных коллег определиться: или они хотят строить с Москвой диалог, или пытаются давить и "сдерживать".