Предложения НАТО России назвали неприемлемыми

Предложения НАТО России назвали неприемлемыми
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страны Запада должны понять, что диалог с Москвой можно строить только на паритетной основе

Россия готова к взаимодействию с НАТО, но только на равноправных, партнерских условиях. Однако такая форма диалога не устраивает Запад. Об этом заявили в Кремле в четверг, 25 марта.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что мероприятий в рамках Совета Россия-НАТО (СРН) не было с середины 2019 г., поскольку от них отказывалась Москва. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все дело в том, каким видят общение с РФ представители альянса.

"Москва готова к равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору. Таких инициатив со стороны наших коллег не было",

приводят "Известия" слова Пескова.

Со своей стороны, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев на встрече с военными атташе других стран подчеркнул, что со стороны НАТО поступают предложения, неприемлемые для России. Как только они будут изменены и направлены на конструктивный диалог, Москва тут же примет участие в СРН, заверил сенатор представителя Великобритании.

На заседании глав МИД стран НАТО, а также внеблоковых Швеции, Финляндии и ЕС, которое прошло 24 марта в Брюсселе, Столтенберг призвал всех объединиться против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель его поддержал, подчеркнув, что общими усилиями ЕС и НАТО Россию можно "загнать в рамки".

На этом фоне в российском внешнеполитическом ведомстве призвали западных коллег определиться: или они хотят строить с Москвой диалог, или пытаются давить и "сдерживать".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость168900
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гость
168900 бандер тебя уже отодрали во все щели, еще надо? Ненасытный какой, бандерпедик.
Радуюсь, когда горит вата. Просто душа радуется. Побольше бы вас, дебилов, засветились бы.
Гость168900
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гость
168900 бандер тебя уже отодрали во все щели, еще надо? Ненасытный какой, бандерпедик.
Отммороженный, жду твоей очерели, чмо.
Влад
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Гость168900
Чтобы быть равноправными, нужно вылезти из болота, а не размахивать ядерной дубиной и кричать, что она у нас есть. На Западе она тоже есть, но люди живут в тысячу раз лучше, чем в рашке у парашки.
Болото? Если мы в болоте то ты в параше по уши. Кроме ядерной дубинки есть и газовая, и вакцинная, а еще самы большой ледокоьный флот в мире, Несколько космодромов, Лучшие в Мире атомные реакторы, И еще много каких. Напомни ка мне у хохлов Глонасс есть? Может вы бороздите <цензура> или у вас есть Атомные ледоколы, ах да у вас развито сельское хозяйство, упс все фермеры китайцы у вас а сало в России покупаете. Что же у вас есть? ах да прыгалка!!!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость163967
Никак не могут отделаться от мечты Гитлера
1. Объединить Европу против России
2. Сделать из России концентрационный лагерь
Ну, чтоб ты в него и попал одним из первых укроУПЫРЕЙ! А вышел из него через трубу крематория!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость168900
Чтобы быть равноправными, нужно вылезти из болота, а не размахивать ядерной дубиной и кричать, что она у нас есть. На Западе она тоже есть, но люди живут в тысячу раз лучше, чем в рашке у парашки.
Ты опять из укроСВИНАРНИКА хрюкнул? На свино-собачьей МУве упражняйся, шумер не мытый, а РУССКИЙ язык не для тебя!
гость
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168900 бандер тебя уже отодрали во все щели, еще надо? Ненасытный какой, бандерпедик.
Гость168900
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Чтобы быть равноправными, нужно вылезти из болота, а не размахивать ядерной дубиной и кричать, что она у нас есть. На Западе она тоже есть, но люди живут в тысячу раз лучше, чем в рашке у парашки.
Гость168156
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нато это не государство, с ними России не о чем говорить. Военный блок должен разговаривать с военным блоком.
гость
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Итог каментов: гейропейская фашня учите историю, что стало с нацисткой германией, поляками, татаро-монголами, немцами- шпротогонами и проч.
Гость163967
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Никак не могут отделаться от мечты Гитлера
1. Объединить Европу против России
2. Сделать из России концентрационный лагерь
1 2
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