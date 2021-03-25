Сторонникам Лукашенко запретили въезд в Прибалтику

Сторонникам Лукашенко запретили въезд в Прибалтику
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусских оппозиционеров там готовы привечать

Власти Латвии, Литвы и Эстонии решили своеобразно отметить День независимости Белоруссии. В четверг, 25 марта, они опубликовали новый список граждан РБ, которым запрещено въезжать на территорию Прибалтики.

Запрет коснулся 118 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, судьи и другие деятели, поддержавшие власть Александра Лукашенко после президентских выборов 9 августа 2020 года. Как пояснили в МИД Литвы, делано это "в знак солидарности с белорусским народом" и в ответ на "систематические репрессии" против "демократических устремлений белорусов".

Ранее прибалтийские республики уже вводили санкции против родственников и сторонников Лукашенко. В черном списке сейчас 274 белоруса, но, как предупредили в Вильнюсе, он будет дополняться.

При этом представителям противников Лукашенко дорога в Прибалтику открыта. Президент Литвы Гитанас Науседа принял 25 марта Светлану Тихановскую, которую назвал "лидером белорусского гражданского общества" и заверил ее, что Запад будет поддерживать "борьбу проснувшихся белорусов за свободную жизнь в демократической стране".

Несколько дней назад Тихановская запустила в интернете голосование в поддержку переговоров с властями Белоруссии, которые могут пройти под присмотром иностранных организаций и международных объединений. Это, по ее мнению, позволит совершить в республике "мирную революцию". При этом она призвала население Белоруссии не прекращать уличные протесты.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Интересно, что в этом прибалтийском гадюшнике забыли нормальные БЕЛОРУССЫ?!
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