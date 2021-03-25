Обсуждать нечего: Байден отнекивается от звонка Зеленскому

Обсуждать нечего: Байден отнекивается от звонка Зеленскому
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЗаявлениями о "вторжении" России в Донбасс Гордон скрывает тайные желания - Норкин
Американский лидер продолжает игнорировать украинского коллегу

Новый глава США Джо Байден успел сделать немало заявлений и действий на высоком посту. При этом лидер Незалежной Владимир Зеленский так и не был удостоен чести пообщаться с американским президентом по телефону. Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент прояснил сложившуюся ситуацию.

По словам высокопоставленного американца, на данный момент главнокомандующему США и президенту Незалежной пока особо не о чем говорить. Как отметил Кент, такой "символичный" звонок должен иметь под собой существенную базу. Представитель Америки пояснил, что Вашингтон желает Украине успехов, однако чтобы встать на путь истинный ей необходимо проводить "правильные действия и правильные формы".

Видимо, пока поступки киевского режима недостаточно удовлетворяют американские власти. А значит и говорить главе США с президентом Незалежной нет смысла.

В беседе с украинским подразделением "Голоса Америки" (СМИ признано иноагентом на территории России) Кент добавил: в Вашингтоне не оставляют надежд, что общение Джо Байдена с Владимиром Зеленским состоится в недалеком будущем.

Схожее мнение по поводу игнора со стороны Байдена высказали политические аналитики издания The Washington Post. Там указали, что американский президент ждет от украинского лидера активной работы внутри подконтрольной ему страны.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость114575
Пожаловаться Ответить
а Зеля нервничает, уже уй на пианино не "встает"
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Ну никак маразматический Бидон не хочет побазарить с ЖИДовским выродком-клоуном!
1
новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Следствие проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей