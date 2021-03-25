Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Киевский режим имеет право начать процедуру экстрадиции свергнутого в результате госпереворота четвертого президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу об захвате власти. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в релизе генпрокурора.
Ранее сегодня Киевский апелляционный суд отказал защите Януковича в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти. Об этом сообщила судья судья в ходе заседания, которое транслировалось в "Ютубе".
Напомним, в 2019 г. Виктор Федорович был признан виновным в госизмене и "пособничестве в ведении агрессивной войны". Оболонский райсуд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.
В начале февраля текущего года
адвокат бывшего лидера нации Виталий Сердюк
раскрыл адрес своего подзащитного, чтобы ему киевские деятели смогли вручить подозрение по делу о подписании Харьковских соглашений, достигнутых между РФ и Украиной в апреле 2010 года.
Юрист пригласил
украинских следователей в Ростов-на-Дону.
Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства
Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера