На Украине разрешили экстрадицию Януковича из России

На Украине разрешили экстрадицию Януковича из России
Виктор Янукович. Фото: Liu Yiran/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеАмериканский сухогруз доставил в Одессу армейские внедорожники
Экс-лидер Незалежной, вероятно, готов их встретить в Ростове-на-Дону

Киевский режим имеет право начать процедуру экстрадиции свергнутого в результате госпереворота четвертого президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу об захвате власти. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в офисе генерального прокурора страны.

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в релизе генпрокурора.

Ранее сегодня Киевский апелляционный суд отказал защите Януковича в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти. Об этом сообщила судья судья в ходе заседания, которое транслировалось в "Ютубе".

Напомним, в 2019 г. Виктор Федорович был признан виновным в госизмене и "пособничестве в ведении агрессивной войны". Оболонский райсуд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В начале февраля текущего года адвокат бывшего лидера нации Виталий Сердюк раскрыл адрес своего подзащитного, чтобы ему киевские деятели смогли вручить подозрение по делу о подписании Харьковских соглашений, достигнутых между РФ и Украиной в апреле 2010 года. Юрист пригласил украинских следователей в Ростов-на-Дону.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость183262
Пожаловаться Ответить
На Хохляндии разрешили экстрадицию.... мдя.
Хохлы наразрешают, с глузда съидишь))).
А не хотят они разрешить России отказаться от победы на Германией? Или разрешить не летать в космос? А может, разрешат нам всем помереть?
Толи автор дебил, толи с хохляндии вообще ничего умного не приходит.
Гость183032
Пожаловаться Ответить
Его вывезус ССО Украины.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Гость173433
Интересно Янукович разрешит себя экстрадировать или нет, надо-бы у него спросить. Россия этим точно заниматься не будет. Может лучше сынка Бидона экстрадировать, он действительно наследил в незалежной но видимо кишка тонка на хозяина за лупаться.
За Янеком КваКваКов в РОССИЮ поедет?
Гость173433
Пожаловаться Ответить
Интересно Янукович разрешит себя экстрадировать или нет, надо-бы у него спросить. Россия этим точно заниматься не будет. Может лучше сынка Бидона экстрадировать, он действительно наследил в незалежной но видимо кишка тонка на хозяина за лупаться.
Гость174152
Пожаловаться Ответить
охрепеть можно, театр абсурда, нет - дурдом,
М
Пожаловаться Ответить
меняю яныка на турчинова и который со справкой,а,палубия
соглашайтесь свинолюди
Гость168900
Пожаловаться Ответить
Ничего, этот ростовский узник дожется когда услышит песню : " По Дону гуляет казак молодой"
Дворник Тихон
Пожаловаться Ответить
С Дону выдачи нет!
гость
Пожаловаться Ответить
а ведь тупые совсем майданутые укробандеровские селюки,кто вообще мире обращает на выдумки шароваровышеваночных отмарозков?!
1
новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Следствие проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей