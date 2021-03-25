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Белорусский лидер Александр
Лукашенко серьезно готовится к обороне. К его резиденции уже стянули
спецтехнику и привлекли вооруженных правоохранителей.
Неподалеку расположился грузовой транспорт, оснащенный водометами. Такую технику обычно используют для разгона несогласованных протестных акций и митингов. Также к столичному Дворцу Независимости заблаговременно пригнали машины с колючей проволокой. Рядом припаркована грузовая техника для транспортировки личного состава.
При этом движение автомобилей в зоне президентской резиденции пока решили не перекрывать, передает с места событий корреспондент РИА "Новости".
Специальную технику также пригнали на находящуюся рядом площадь Государственного флага. Вокруг машин выстроились сотрудники силовых служб с автоматами наперевес.
Напомним, такой ажиотаж, судя по всему, вызвало заявление оппозиционных сил республики о намерении организовать 25 марта масштабные акции протеста в нескольких городах Белоруссии.
К слову, недавно стало известно, что сторонникам Лукашенко запретили въезд в Прибалтику. Соответствующий запрет коснулся 118 человек, среди которых оказались правоохранители республики, судьи и другие деятели. При этом в литовском внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие действия осуществлены "в знак солидарности с белорусами".
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