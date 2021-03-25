На Смоленской площади не поняли, зачем военный западный союз обсуждает коммерческий проект

Североатлантический блок не имеет никакого отношения к газопроводу "Северный поток-2". Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя свежий спич генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Накануне глава военного альянса сообщил, что между членами стран блока остаются разногласия по российской балтийской магистрали, тем не менее сама организация могла бы стать площадкой для их обсуждения.

"Тут НАТО совсем ни при чем. При чем здесь "Северный поток" и при чем здесь НАТО?" – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Напомним, вчера глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал натовских начальников определиться, чего там в альянсе хотят – ввести диалог с Россией или ее сдерживать. Представитель отечественной дипломатии отметил, что на двух стульях усидеть одновременно проблематично.

