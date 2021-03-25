Москва удивилась претензиям НАТО по "Северному потоку-2"

Москва удивилась претензиям НАТО по "Северному потоку-2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
На Смоленской площади не поняли, зачем военный западный союз обсуждает коммерческий проект

Североатлантический блок не имеет никакого отношения к газопроводу "Северный поток-2". Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя свежий спич генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Накануне глава военного альянса сообщил, что между членами стран блока остаются разногласия по российской балтийской магистрали, тем не менее сама организация могла бы стать площадкой для их обсуждения.

"Тут НАТО совсем ни при чем. При чем здесь "Северный поток" и при чем здесь НАТО?" – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Напомним, вчера глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал натовских начальников определиться, чего там в альянсе хотят – ввести диалог с Россией или ее сдерживать. Представитель отечественной дипломатии отметил, что на двух стульях усидеть одновременно проблематично.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость183259
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НАТЕ хотела поверить СП-2....и сейчас запах идет из космоса. Очко слабовато и не только у НАТЕ....хохлоебы вообще в ужасе. Россия добрая....живите спокойно дурачки из Голливуда и Чернобыля.
Гость166428
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Гость176862
Все просто нужна горячая война, и дурачков европейцев тянут на веревочке на бойню.
Дурачок зомбированный типа командующий, сидит на палочке приткнутой через зад в голову, и кода надо говорить что то палочку толкают снизу и он все говорит то что ему сказал хозяин
а пис ды получат раши.
Гость176862
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Все просто нужна горячая война, и дурачков европейцев тянут на веревочке на бойню.
Дурачок зомбированный типа командующий, сидит на палочке приткнутой через зад в голову, и кода надо говорить что то палочку толкают снизу и он все говорит то что ему сказал хозяин
Гость166428
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вести диалог с кем ? с россией ?
как можно с террористами вести диалог ?
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