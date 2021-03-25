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Высокопоставленные украинские
граждане продолжают изгаляться на тему отношений между Москвой и Киевом. Выпады
в адрес нашей страны стали традиционными атрибутами ведения внешней политики.
На этом фоне очередное антироссийское высказывание видного украинца не вызывает
особого удивления. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной
объявил, что его весьма пугают "заигрывания" киевского режима с Кремлем.
Алексей Данилов прямо сказал, что если Украина не прекратит вести себя подобным образом с Россией, то ее ждет крах. В своем пафосном выступлении высокопоставленный силовик объявил, что страна будет фактически стерта с лица Земли, если ситуация не измениться.
При этом Данилов не стал уточнять, о каких именно "заигрываниях" идет речь. В целом, его посыл весьма понятен и не отличается от официальной линии Киева: Украину призывают к полному разрыву отношений с братской Россией.
Данилов также старается убедить общественность, что наша страна не заинтересована в том, чтобы такое государство как Украина в принципе было на политической карте. А российский лидер Владимир Путин и вовсе мечтает о том, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский провалился на своем посту президента, передает измышления секретаря СНБО РИА "Новости".
К слову, с тем, что у Зеленского серьезные проблемы, согласна и бывший депутат Верховной рады. Елена Бондаренко отметила, что рейтинг нынешнего главы Украины стремительно падает.
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