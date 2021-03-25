На Украине остерегаются "заигрывать" с Россией

На Украине остерегаются "заигрывать" с Россией
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Антироссийская истерия в Незалежной не стихает

Высокопоставленные украинские граждане продолжают изгаляться на тему отношений между Москвой и Киевом. Выпады в адрес нашей страны стали традиционными атрибутами ведения внешней политики. На этом фоне очередное антироссийское высказывание видного украинца не вызывает особого удивления. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной объявил, что его весьма пугают "заигрывания" киевского режима с Кремлем.

Алексей Данилов прямо сказал, что если Украина не прекратит вести себя подобным образом с Россией, то ее ждет крах. В своем пафосном выступлении высокопоставленный силовик объявил, что страна будет фактически стерта с лица Земли, если ситуация не измениться.

При этом Данилов не стал уточнять, о каких именно "заигрываниях" идет речь. В целом, его посыл весьма понятен и не отличается от официальной линии Киева: Украину призывают к полному разрыву отношений с братской Россией.

Данилов также старается убедить общественность, что наша страна не заинтересована в том, чтобы такое государство как Украина в принципе было на политической карте. А российский лидер Владимир Путин и вовсе мечтает о том, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский провалился на своем посту президента, передает измышления секретаря СНБО РИА "Новости".

К слову, с тем, что у Зеленского серьезные проблемы, согласна и бывший депутат Верховной рады. Елена Бондаренко отметила, что рейтинг нынешнего главы Украины стремительно падает.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

крым наш
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Гость177012
Алексей, алешенька, урод. Русское имя, фамилия, и такая двуногая тварь. Перед кем выслуживается? Ради чего? 30 центов этому уроду цена.
власть сменится он на лету переобуется !
Гость177012
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Настоящий ОДЕССИТ
ОДЕССА передает ГРОМАДНЫЙ ПРИВЕТ КРЫМУ и гражданам РОССИИ!!! Ждите НАС, мы с ВАМИ!!! Комиков и Гомиков мы ненавидим.
Что-то не верится. Одесса стала символом трусости, где корявая быдломасса из деревень чувствует себя хозяевами. Трудно представить, чтобы где-то в России подобные дегенераты чувствовали себя так вольготно.
Гость177012
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Алексей, алешенька, урод. Русское имя, фамилия, и такая двуногая тварь. Перед кем выслуживается? Ради чего? 30 центов этому уроду цена.
Рон, к кому я должен обратиться?
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"российский лидер Владимир Путин и вовсе мечтает о том, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский провалился на своем посту"
А у рагулей хотя бы один президент не провалился? Они хоть одного вспоминают добрым словом? Всех ненавидят, Зе тоже будут ненавидеть, потом того кто придет после Зе, потом следующего.
крым наш
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Гость183264
"Данилов также старается убедить общественность, что наша страна не заинтересована в том, чтобы такое государство как Украина в принципе было на политической карте." - блин, как ему помочь бы?))) Лично я заинтересован чтобы такого государства и на географической карте не было.
поржал!поддерживаю!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Настоящий ОДЕССИТ
ОДЕССА передает ГРОМАДНЫЙ ПРИВЕТ КРЫМУ и гражданам РОССИИ!!! Ждите НАС, мы с ВАМИ!!! Комиков и Гомиков мы ненавидим.
Во какие игривые хохлоПАПУАСЫ, чтоб они подохли побыстрее!
Гость183264
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"Данилов также старается убедить общественность, что наша страна не заинтересована в том, чтобы такое государство как Украина в принципе было на политической карте." - блин, как ему помочь бы?))) Лично я заинтересован чтобы такого государства и на географической карте не было.
Настоящий ОДЕССИТ
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ОДЕССА передает ГРОМАДНЫЙ ПРИВЕТ КРЫМУ и гражданам РОССИИ!!! Ждите НАС, мы с ВАМИ!!! Комиков и Гомиков мы ненавидим.
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