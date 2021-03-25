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Российский лидер Владимир Путин принял решение по поводу выбора главы российской дипмиссии в Белоруссии. Высокий пост займет Евгений Лукьянов.
Ранее дипломат находился в аналогичной должности в Латвии. Указ о его назначении уже подписан.
Напомним, Лукьянов представлял интересы нашей страны в латвийском государстве с 2016 года.
К слову, о том, что Россия решила сменить посла в Белоруссии прессе стало известно еще зимой.
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