"Русофобские инстинкты": МИД РФ прошелся по Канаде за санкции из-за Навального

Оттава подтвердила свой статус приспешника Вашингтона

Антироссийский выпад Канады в очередной раз демонстрирует ее острую зависимость от США. Такое мнение высказала официальная представительница российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова подчеркнула, что введение канадской стороной санкций против нашего государства является очередным плевком, после которого и думать нечего о восстановлении дружеских отношений.

Впрочем, как добавила высокопоставленный дипломат, элитарии этой страны уже давно довели диалог с Россией до "исторического минимума".

Следование "русофобским инстинктам" и попытки выслужиться перед Америкой вскрыли истинное положение Оттавы на международной арене как сателлита США.

Напомним, канадские власти решили присоединиться к антироссийским санкциям по делу якобы отправленного блогера Алексея Навального.

Ольга ФЕДОРОВА

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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Никак твари не угомонятся! Нужно Насрально-Анального умертвить и начинать бомбить Канаду!
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