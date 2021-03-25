Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

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Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.
Действующий американский лидер в ходе пресс-конференции подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах, которые состоятся в 2024 году, сообщает РИА "Новости".
Напомним, что Байден выиграл выборы, которые прошли в США в ноябре 2020 года. Демократ получил необходимые 270 голосов выборщиков, став новым главой Белого дома.
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