Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Демократ изъявил желание побороться за переизбрание на президентский пост в 2024 году

Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. 

Действующий американский лидер в ходе пресс-конференции подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах, которые состоятся в 2024 году, сообщает РИА "Новости". 

Напомним, что Байден выиграл выборы, которые прошли в США в ноябре 2020 года. Демократ получил необходимые 270 голосов выборщиков, став новым главой Белого дома.


Юлия МИХАЙЛОВА

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