"Люди загнаны": Тимошенко указала украинцам на причину их безденежья

"Люди загнаны": Тимошенко указала украинцам на причину их безденежья
Юлия Тимошенко. Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Доходы граждан Незалежной не поспевают за ростом тарифов

Сфера жилищно-коммунальных услуг является одной из самых коррумпированных на Украине, считает бывший премьер-министр Незалежной Юлия Тимошенко. 

Постоянный и практически бесперебойный рост цен на коммунальные услуги загнал украинцев в тупик, заявила лидер фракции "Батькивщина", указав, что никогда ранее на Украине не было настолько больших долгов на ЖКХ.

При этом власть совершенно не стесняется говорить о возможном повышении тарифов уже в ближайшем будущем. 

"Люди загнаны. Людям надо делать из этого выводы", 

призвала Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, что в начале 2021 года на Украине вспыхнули протесты, связанные с ростом тарифов на газ и электричество. Украинцы перекрывали движение на трассах и проводили пикеты около зданий администраций. 

В некоторых регионах цена за один кубометр газа достигала 2,31 гривны. Демонстранты требовали вернуть цены, которые действовали до наступления нового года. 

В конце 2020 году Киев объявил об отмене льготного тарифа на электричество для украинцев. Так, взлетела цена на электроэнергию - 100 кВТ обойдутся в 1,68 гривны за один кВТ в час вместо прежних 0,9.

В СМИ кризис, возникший в результате роста цен на тарифы ЖКХ, получил название "тарифный майдан". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость178834
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Наверное автор не в курсе, или считать не может, у нас такие тарифы давно...
Гость180493
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давно Йулю не было видно, <цензура>@н@шечку )
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