Белый дом раскололся на два лагеря из-за давления на Россию

Белый дом раскололся на два лагеря из-за давления на Россию
Фото: White House/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Администрация Байдена никак не может решить, что делать с санкциями против Москвы

США хотят объявить новые рестрикции против России 2 июня. Однако пока власти страны не могут прийти к единому мнению, что именно делать с этими ограничительными мерами. Как узнало издание Financial Times, администрация американского президента Джо Байдена разделилась на два лагеря из-за разных подходов к этому вопросу. 

Первая группа ратует за жесткие санкции. Другая, в которой оказались простые бюрократы – работники Минфина и Госдепа, настроена менее решительно. Сотрудники этих ведомств выступают за введение ограничений, но боятся навредить своей же стране, а также переживают за эффективность санкций. Неготовые к слишком жестким мерам американские чиновники указывают на ситуацию 2018 года. Тогда США ополчились против бизнесмена Олега Дерипаски и его компании "Русал". Алюминий тут же подскочил в цене из-за санкций. В результате рестрикции отменили после "косметической перетасовки" акций в компании. 

В первой же группе оказалась Виктория Нуланд, которая может стать замгоссекретарем по политическим вопросам. Она считает, что Вашингтон не должен оглядываться на Европу в вопросе рестрикций. 

Пока же над проектом фактических рестрикций корпят советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг, которая занимается вопросом недавних кибератак, и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. 

При этом, как пишет издание, сам президент США аккуратно подходит к вопросу объявления новых ограничительных мер. Он не хочет вводить их против бизнесменов и чиновников высокого ранга. Байдена беспокоит тот факт, что ввести санкции легко, а вот отменить – практически невозможно, даже если это будет крайне необходимо, чтобы улучшить патовую ситуацию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость, прездом из Парижа.
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Гость173433
Да можете хоть на уши встать от этого ничего не изменится, Россия ваши санкции переживет как и другие, ничего ради ваших хотелок изменяться не будет.
Ну что Байда давай устанавливай свои санкции. Весна на носу, картошки посадим лучёк, то сё и плевать нам на ваши санкции.
Гость173433
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Да можете хоть на уши встать от этого ничего не изменится, Россия ваши санкции переживет как и другие, ничего ради ваших хотелок изменяться не будет.
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