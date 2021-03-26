Американский лидер зачитал с карточек ключевые моменты проведенного мероприятия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил на недавнем брифинге перед СМИ. Внимание журналистов привлекло то, что американский лидер постоянно сверялся со "шпаргалками", без которых не мог довести информацию до присутствующих при ответах на вопросы.

Так, на камеры попало несколько "шпаргалок" главы государства, в одной из которых содержалось подробное описание основных моментов и тезисов для их обсуждения.

На одном из фото, сделанного во время брифинга, американский президент держит в руках карточку, на которой написано "Инфраструктура". В одном пункте указывается, что расходы Китая на инфраструктуру превышают американские показатели в трехкратном размере.

На еще одном фото, отмечает Fox News, можно заметить, что у американского лидера имеется карточка с именами присутствующих представителей СМИ.

"Кто-нибудь заметил, что его ответы не всегда связаны с задаваемым вопросом? Я имею в виду, что ответ даже отдаленно не связан", "И этот человек хочет баллотироваться на переизбрание? Дайте нам передохнуть", "Господи, дайте старику прочитать свои ответы с телесуфлера. Это было бы менее болезненно и постыдно для нашей нации", – пишут американские пользователи в комментариях.



Всего на пресс-конференции присутствовало 25 репортеров. Президент ответил лишь на часть вопросов, которые были заранее отобраны пресс-службой Белого дома, а затем покинул трибуну. По информации источника, на брифинге присутствовали в основном те представители СМИ, которые занимают "дружественную позицию" по отношению к действующей власти в США.