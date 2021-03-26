Регион прошел через все круги несчастья, устроенные Киевом, считает специалист

Украинская администрация продолжает заявлять о мнимой принадлежности Крыма Незалежной. Президент Владимир Зеленский периодически призывает жителей полуострова "вернуться домой". Однако вопрос остается закрытым не только из-за российского суверенитета – украинские власти не желают говорить о том, в каком упадке находился полуостров до 2014 года, заявил политолог Константин Кеворкян.

Главный вред республика понесла после распада Советского союза. До 1991 года в Крыму были развиты сельское хозяйство с производством местной продукции, а также туризм. Однако, справедливо отметил специалист, после геополитической катастрофы общая экономика Украины находилась примерно в том же запустении, особенно после первой "оранжевой революции".

После воссоединения полуострова с остальной частью РФ украинская администрация устроила транспортную, энергетическую и водную блокаду – крымчане помнят о подрыве ЛЭП, устроенном радикалами из Незалежной. Тем не менее, проблемы решены: Крым насытили российскими продуктами, авиасообщение наладили, а для транспортного сообщения с остальной Россией построили мост.

"Здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", – заявил Кеворкян в интервью РИА ФАН.

Таким образом, попытка подорвать экономический потенциал Крыма не привела Украину ни к чему. Испытывая давление на различных уровнях, полуостров развивается еще интенсивнее, считает эксперт.

Недавно пользователи Сети высмеяли Владимира Зеленского за его стратегию по "деоккупации" полуострова с использованием дипломатических и экономических мер, а также информационного давления.