"Самое время": в штабе Тихановской прокомментировали подготовку переговоров с Лукашенко

"Самое время": в штабе Тихановской прокомментировали подготовку переговоров с Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
По дипломатической линии диалог Минска с Западом уже налаживается

В переговорах при международном посредничестве заинтересована не только белорусская оппозиция, но и Александр Лукашенко и его сторонники. Об этом заявила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

Комментируя сообщения о том, что переговоры с Лукашенко начнутся до 1 мая 2021 г., Красулина отметила, что не в ее полномочиях подтверждать или опровергать данную информацию. Однако подчеркнула, что в интересах Минска – не затягивать этот процесс.

"Сейчас самое время, чтобы предпринять определенные шаги",

заявила Красулина в эфире "Дождя".

Ранее главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в телеграм-канале, что переговоры Лукашенко с оппозицией стартуют до 1 мая, участие в них примут посол США, представители ОБСЕ и МИД ФРГ, а также экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Красулина, со своей стороны, подтвердила, что на этой неделе министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил по телефону с представителем Госдепа США, но отказалась уточнить, что они обсуждали.

На днях белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование в поддержку запуска переговорного процесса с властью Республики при международном посредничестве. При этом она подчеркнула, что это не означает прекращения уличных протестов.

Тем временем, на Западе усиливают давление на сторонников и просто лояльных к Лукашенко белорусов. Накануне страны Прибалтики значительно расширили список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд на территорию Эстонии, Литвы и Латвии. Среди них правоохранители, которые остались на службе после выборов 9 августа 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
А эта шаболда-домохозяйка уже унитазы у своих западных хозяев домыла, что её на пять минут до компа допустили?
1
новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

"Прошу прощения": вопрос на пресс-конференции застал Байдена врасплох

Избежать конфуза не помогли даже заранее подготовленные бумаги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей