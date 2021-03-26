Оставшимся без воды жителям нужно винить только Россию, убежден политик

Украинские власти могут рассмотреть вопрос о возобновлении подачи воды в Крым. Однако для этого полуостров должен столкнуться с гуманитарной катастрофой, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Первый президент Украины добавил, что вина в произошедшем лежит исключительно на России. Вопрос о возобновлении поставок ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно от гуманитарной катастрофы, считает политик.

По словам Кравчука, Украина не собирается возобновлять подачу воды на полуостров в настоящее время, так как Киев не предусматривает подобных мер "в плане дай воду, потому что этого хочет Россия". Незалежная вернет воду Крыму лишь в случае гуманитарной катастрофы.

Именно Москва ответственна за водный дефицит в Крыму, добавил Кравчук. Речь идет о контрмерах против государства, которое "оккупировало территорию".

Политика российских властей и стала причиной последовавшей водной блокады крымчан, заявил представитель Незалежной. Однако даже при возникновении гуманитарной катастрофы подача воды не будет сиюминутным решением: сначала все стороны обсудят проблему.

"Обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", – заявил Кравчук в интервью телеканалу "Дом".

Недавно политэксперт Александр Форманчук оценил заявление Кравчука о "водном коридоре" по территории Украины, с помощью которого Москва якобы попытается возобновить водоснабжение полуострова. По словам эксперта, престарелый политик уже давно потерял связь с реальностью и перестал отдавать себе отчет в сделанных заявлениях.