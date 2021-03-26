Кравчук назвал причину водной блокады Крыма

Кравчук назвал причину водной блокады Крыма
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оставшимся без воды жителям нужно винить только Россию, убежден политик

Украинские власти могут рассмотреть вопрос о возобновлении подачи воды в Крым. Однако для этого полуостров должен столкнуться с гуманитарной катастрофой, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Первый президент Украины добавил, что вина в произошедшем лежит исключительно на России. Вопрос о возобновлении поставок ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно от гуманитарной катастрофы, считает политик.

По словам Кравчука, Украина не собирается возобновлять подачу воды на полуостров в настоящее время, так как Киев не предусматривает подобных мер "в плане дай воду, потому что этого хочет Россия". Незалежная вернет воду Крыму лишь в случае гуманитарной катастрофы.

Именно Москва ответственна за водный дефицит в Крыму, добавил Кравчук. Речь идет о контрмерах против государства, которое "оккупировало территорию". 

Политика российских властей и стала причиной последовавшей водной блокады крымчан, заявил представитель Незалежной. Однако даже при возникновении гуманитарной катастрофы подача воды не будет сиюминутным решением: сначала все стороны обсудят проблему.

"Обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", – заявил Кравчук в интервью телеканалу "Дом".

Недавно политэксперт Александр Форманчук оценил заявление Кравчука о "водном коридоре" по территории Украины, с помощью которого Москва якобы попытается возобновить водоснабжение полуострова. По словам эксперта, престарелый политик уже давно потерял связь с реальностью и перестал отдавать себе отчет в сделанных заявлениях.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость168609
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Есть хороший «Ответный ход» обрезать хохлов от Днепра. <цензура> выдвинул лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2014 г. Поставить дамбу в районе села Красное. И вода пойдет в Дон или в реку Десна. Обе эти реки протекают по территории Российской Федерации. В Киеве должны понимать, что на любой удар можно получить другой удар. От Смоленской области, где начинается Днепр, до Крыма расстояние весьма существенное, однако у России есть опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов и вообще пора закрывать этот проект под названием «Украина» создаваемый Западом.
Гость174242
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Крым и Россия с честью выйдут из этой ситуации. Появятся новые водозаборы, опреснительные установки и правильное, рачительное распределение водными ресурсами, а украдина останется у разбитого корыта. И поделом.
Гость из Крыма
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А неблагодарные крымчане почему-то винят во всем хохлов.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
Винить надо вас фашистов, и тебя тварь в первую очередь. Вешать и расстреливать. А тебя педароцефал на кол посадить прямо у куйёве, в центре.
Опять вылез брат - близнец, сосед по палате и напарник по очереди на кладбище, маразматика Деменция Бидона?! Когда же они, наконец, вдвоём подохнут в предсмертных конвульсиях?!!!!!
Гость184307
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Благообразная <цензура>.
гость
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Винить надо вас фашистов, и тебя тварь в первую очередь. Вешать и расстреливать. А тебя педароцефал на кол посадить прямо у куйёве, в центре.
Гость173433
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У этого Кравчука уже не все дома, совсем охренел. Чтобы подать воду жителям Крыма нужна гуманитарная катастрофа, то есть люди должны начать гибнуть от жажды и вот тогда они приползут и сдадутся на милость победителя а он откроет крантик. Это называется война при чем не с Россией а именно с жителями. Россия и этот вопрос решит, так что свои фашистские <цензура> Кравчук может засунуть себе глубоко в зад.
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