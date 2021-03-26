Создатели “Спутника V" поставили Макрона на место за слова о войне из-за вакцин

продолжениеИндия перестала отправлять Украине вакцину от COVID-19
Главе Франции указали на серьезную ошибку

На заявление Эммануэля Макрона о войне из-за вакцин ответили разработчики "Спутника V".

Они указали президенту Франции на серьезную ошибку в его умозаключениях. "Мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики – это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", – написали ученые в "Твиттер".

Затем разработчики препарата отметили, что наша страна предложила Франции стать 11-й десяти страной, готовой производить "Спутник V". Создание разных вакцин они назвали путем "к вакцинной независимости" и добавили, что "вместе мы сильнее", цитирует "Общественная служба новостей".

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ЕС грозит мировая война из-за коронавирусной эпидемии. Действий России и Китая, стремящихся расширить свое влияние с помощью распространения вакцин от COVID-19 выльется в полномасштабный вооруженный конфликт.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость180820
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Самый безграмотный глава государства в Гейропе на сегодняшний день - это Макарон. Как гарант Минских соглашений он до сих пор их не прочитал и продолжает призывать к созданию "дорожной карты" урегулирования в Донбассе. Ему ближе судьба геев в Чечне, чем судьба собственного народа в период пандемии. Совсем обмельчали французишки.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Создатели “Спутника <цензура>" поставили Макрона.... Это они зря! Скоро КОРОНА ПОЛОЖИТ лягушатника МИКРОНА на место - в ГРОБ!
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