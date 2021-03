На заявление Эммануэля Макрона о войне из-за вакцин ответили разработчики "Спутника V".

Они указали президенту Франции на серьезную ошибку в его умозаключениях. "Мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики – это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", – написали ученые в "Твиттер".

Dear @EmmanuelMacron, making vaccines non-political is our best hope at world peace not war. We appreciate you sending a French science team under the leadership of @mpkieny and our partnership with France that has helped us a lot and contributed to our joint fight with COVID! pic.twitter.com/C1pwoUP0mZ