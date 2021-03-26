Главе Франции указали на серьезную ошибку

На заявление Эммануэля Макрона о войне из-за вакцин ответили разработчики "Спутника V".

Они указали президенту Франции на серьезную ошибку в его умозаключениях. "Мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики – это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", – написали ученые в "Твиттер".

Dear @EmmanuelMacron, making vaccines non-political is our best hope at world peace not war. We appreciate you sending a French science team under the leadership of @mpkieny and our partnership with France that has helped us a lot and contributed to our joint fight with COVID! pic.twitter.com/C1pwoUP0mZ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 26, 2021

Затем разработчики препарата отметили, что наша страна предложила Франции стать 11-й десяти страной, готовой производить "Спутник V". Создание разных вакцин они назвали путем "к вакцинной независимости" и добавили, что "вместе мы сильнее", цитирует "Общественная служба новостей".

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ЕС грозит мировая война из-за коронавирусной эпидемии. Действий России и Китая, стремящихся расширить свое влияние с помощью распространения вакцин от COVID-19 выльется в полномасштабный вооруженный конфликт.

