Экспорт препарата "поставлен на паузу"

Индия приостановила поставки вакцины от коронавируса на Украину. Об этом на брифинге проинформировал министр иностраных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, экспорт препарата AstraZeneca "поставлен на паузу". Причины этого министр называть не стал, лишь отметил, что среди них есть публичные и нет.

В Индии значительно выросло число зараженных COVID-19. Поэтому в стране решили в первую очередь позаботиться о вакцинации своих граждан.

Увеличивать объем экспорта препарата там не собираются. Поставки в другие страны не запрещены, но станут возможны только после удовлетворения потребностей собственного населения, передает РИА "Новости".

Ранее на Украине выявили новый штамм коронавируса. Этот COVID-19 имеет признаки британского варианта и новые, до сих пор не зафиксированные в ВОЗ.

Впервые AstraZeneca прибыла из Индии на Украину в последнюю неделю февраля. Тогда самолет доставил 500 тыс. вакцины в Киев. На следующий день в стране начали делать прививки.