МИД предупредил Борреля о последствиях громких заявлений о России

МИД предупредил Борреля о последствиях громких заявлений о России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Риторика Брюсселя лишь провоцирует дальнейший рост напряженности, отметили в Москве

Недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который назвал РФ "опасным соседом" для Европы, не просто оскорбляет Россию, но и дезинформирует общественность. Соответствующее заявление сделала сегодня, 26 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая на брифинге.

По словам госслужащей, Россия исторически не была никаким "агрессивным соседом". Заявление европейского коллеги явно не соответствуют действительности и носят дезинформационный характер.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ также напомнила, что такими словам Брюссель лишь провоцирует напряженность в отношениях с Москвой. Однако речь идет не только о российско-европейском взаимодействии, но и репутации Евросоюза, который, оглядываясь на свою историю, старается казаться неким лидером по производству духовных "смыслов" и ценностей.

Как пишет РИА "Новости", Боррель назвал РФ "опасным соседом", однако призвал Брюссель к сохранению каналов связи с Кремлем для урегулирования вопросов, составляющих общий интерес.

Не давно Захарова прокомментировала слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего Россию "агрессором", который якобы постоянно преследует цель по дестабилизации внутригосударственной обстановки в остальных странах. По мнению российской госслужащей, атлантическому блоку не помешало бы заняться собственными проблемами.

Также МИД порекомендовал для НАТО выйти из экономического кризиса, провести полноценную вакцинацию против коронавирусной инфекции и решить вопрос с соблюдением прав человека в западных странах.

Егор МАЛКОВ

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Гость184452
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Александр
Т.е. фактическая оккупация и поддержка сепаратизма в Молдове, война в Грузии с поддержкой и признанием сепаратистов и развёртыванием военных баз в Осетиии и Абхазии, аннексия Крыма и война на Донбасе в Украине это все так не в счет? И это только за последние 30 лети не вспоминаю стертый с лица земли Грозный в Чечне! Я уже нее говорю про отравления кибератаки и т.д.
Сашенька, тебя даже идиотом назвать, что польстить. Ты на чьей стороне, животное? Или насекомое, которое в принципе не понимает, что есть причина и где и откуда следствие. Кто с аппетитом жрет чужое <цензура>, потому как ему сказали шо это вкусно и по-европейски. Ты из того стада дегенератов, которым пообещали красивые картинки, еще раз - просто картинки!!!, за которые эти кретины сами разрушили свои же дома? И теперь сидят по уши в долгах, без промышленности, не имеют никакого суверинитета и вообще назначены туалетом Европы. Хотя о чем можно говорить опарышам, они все равно ничего не поймут.
Гость184452
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Почему не назовут прямым текстом - гражданин Б это американская б.
Гость184454
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МИД России пугает НАТО чуть не охренел Совсем берега попутали
Гость184450
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и он получается русский а уже выросла тварь
Дворник Тихон
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Александр
Т.е. фактическая оккупация и поддержка сепаратизма в Молдове, война в Грузии с поддержкой и признанием сепаратистов и развёртыванием военных баз в Осетиии и Абхазии, аннексия Крыма и война на Донбасе в Украине это все так не в счет? И это только за последние 30 лети не вспоминаю стертый с лица земли Грозный в Чечне! Я уже нее говорю про отравления кибератаки и т.д.
Ты чьих будешь, холоп?
гость
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Александр таких тварей как ты я валил в трех уже войнах, и продолжу потому что ты враг и место тебе даже не в земле а в навозе.
Александр
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Т.е. фактическая оккупация и поддержка сепаратизма в Молдове, война в Грузии с поддержкой и признанием сепаратистов и развёртыванием военных баз в Осетиии и Абхазии, аннексия Крыма и война на Донбасе в Украине это все так не в счет? И это только за последние 30 лети не вспоминаю стертый с лица земли Грозный в Чечне! Я уже нее говорю про отравления кибератаки и т.д.
Дворник Тихон
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Жопез- он и есть Жопез. Комментарии излишни!
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