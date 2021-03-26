В Вашингтоне опасаются эскалации со стороны Москвы

Во всем мире продолжают обсуждать состоявшуюся на днях пресс-конференцию американского президента. Своим мнением о том, почему на ней Джо Байден не сказал ни слова о России, поделился американист Павел Шариков.

Эксперт дал понять, что в Вашингтоне опасаются эскалации со стороны Москвы после недавних слов главы США о лидере РФ Владимире Путине. Белый дом хочет избежать ее, поэтому наша страна не была упомянута во время беседы с журналистами.

Администрация президента старается "исправить ущерб" от его заявления в интервью Джорджу Стефанопулосу. Проводится эдакая тактика, направленная на то, что "эта проблема умрет сама собой" и в России не станут обостять ситуацию, отметил политолог в беседе с корреспондентом телеканала "360".

Ранее в России пригрозили ответить США за "трудные дни". Америка несет ответственность за нарастающее напряжение, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев .

До этого Вашингтон объявил о "трудных временах" в отношениях с Москвой. В США считают, что тем для диалога Белого дома с Кремлем почти не осталось.