Бывший американский лидер посочувствовал своему преемнику

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проехался по недавней пресс-конференции действующего главы государства Джо Байдена, которая состоялась 25 марта. Так, республиканец заявил, что аккредитованные на мероприятие журналисты задавали лидеру "софтбольные вопросы".

Политик пояснил, что Байден давал комментарии на темы, которые по своему содержанию и риторике можно назвать с "другим миром" в сравнении с вопросами, освещаемыми прессой во время его президентства.

"Никогда не видел ничего подобного. Но на самом деле за всем этим очень грустно смотреть. Посмотрите, они просто кормят его этими простыми вопросами", – заявил Трамп.

Политик также обратил внимание, что по неизвестным причинам старший корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста, который часто конфликтовал и спорил с Трампом во время брифинга, так и не смог появиться на пресс-конференции. По непонятным обстоятельствам слово не дали и корреспонденту Fox News Питеру Дуси.

"Я заметил, что и он не смог задать вопрос. Да и не прошли бы с Байденом никакие сложные вопросы. Поверьте, его администрация просто заберет микрофон у того журналиста, который хоть немного вспылит", – заявил Трамп в интервью Fox News.

Пресс-конференция с действующим американским лидером длилась около часа. Вопросы смогли задать лишь десять человек, среди которых не было ни одного гражданина другого государства и представителя оппозиционного СМИ. Дуси же заявил, что принес с собой целую папку с вопросами, однако ему не дали возможность ни для одного.

Сам президент появился на брифинге со "шпаргалкой" в руках, по которым постоянно сверялся, давая комментарии СМИ.