Возросшую антироссийскую риторику Великобритании объяснили в КНР

Выступления Лондона против Москвы объясняются его бессилием. К таким выводам пришли китайские аналитики, оценивая последние антироссийские выпады британских властей.

На днях Великобритания заявила о планах серьезно нарастить ядерные арсеналы. Объяснено это было необходимостью противостоять российской угрозе. Однако там не смогли пояснить, с какой именно опасностью намерены бороться ядерным оружием. Поэтому в мире настороженно отнеслись к заявлениям британцев, даже американские аналитики усомнились в целях, которые преследует Лондон, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на Sohu.

Москва же, отмечает китайское издание, просто высмеяла "имперские амбиции" Великобритании, которая мечтает вернуть былой статус некогда мощной военной державы. К этим шуткам, которые свидетельствуют о том, что Россия не воспринимает Британию всерьез, в Королевстве отнеслись очень болезненно, пишет Sohu. Правительство Великобритании на этом фоне заявило, что увеличивает расходы на оборону, к том числе в киберпространстве.

"Великобритания хочет бросить вызов России, но сегодня для этого у нее нет сил",

– делает вывод китайское издание. По его мнению, времена, когда Лондон мог похвастаться сильной армией и флотом, прошли, поэтому сейчас его потуги выглядят нелепо.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что России необходимо дать почувствовать "реальные последствия" ее действий. Для этого он предложил союзникам сплотиться вокруг Лондона, который готов возглавить антироссийскую коалицию.